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大姑一家蹭吃蹭喝不付錢…人妻苦惱發問 網點「關鍵人物」是他

聯合新聞網／ 綜合報導
刷卡結帳示意圖。 路透社
刷卡結帳示意圖。 路透社

結婚後要與另一半共同維持家庭開銷，難免會對對方的花錢習慣看不過去，近日有人妻抱怨老公總是幫大姑家埋單，大姑一家也被請客得理所當然，雖然她不在乎禮尚往來那點小錢，但很想改正這日積月累的壞習慣，想到最近又要一同出遊，煩惱該如何做才能讓他們「自己掏錢」？

夫家老是蹭吃蹭喝不付錢該怎麼辦？原PO在Dcard上發文抱怨，每回大姑（老公姊姊）帶2個小孩和她家一起出門時，總是她老公在付帳，即便公公在場也是老公出錢，而不是公公去付「他女兒的花費」。

而讓她更不滿的是大姑和她2個孩子的吃飯方式「會挑貴的點」，如海鮮、甜點那類，就算吃不完也硬點，大家一起買飲料也是挑價格較高的特調茶，「如果是她們付錢的話還敢這樣嗎」。原PO也抱怨，某次點飲料是大姑付錢，她禮貌詢問金額，大姑竟也直接不客氣地收了她30元，反觀過去，大姑從沒問過價格，態度理所當然。

最後原PO表示，自己不缺錢也有存款，也不吝嗇花錢，但大姑這種長久以來的壞習慣實在無法理解，或是她「哪裡想法不對」，且接下來又要與公公、大姑一家出遊，遇到門票、設施、用餐那些狀況到底該怎麼做才好？

發文引起熱議，雖有網友指責大姑「厚臉皮」、「愛佔便宜」，但多數人認為這可能是老公原生家庭的相處習慣，原PO應該好好和老公溝通，「你老公愛付啊，他自己不想出的話，大姑哪能有這種壞習慣」、「是妳先生喜歡付」、「家人不能直接說嗎？感覺就是他們家一直以來的相處模式，什麼叫做挑貴的吃不檢點？妳有問題不會跟你老公講好叫他姐自己付錢，連小孩也被妳罵很雖小」、「我覺得如果你先生有負擔合理的家庭開支了，他用自己的錢做什麼都還好耶，又不是拿你的錢去請姐姐全家」、「你娘家你負責，夫家老公負責，你要大家尊重卻吝嗇」。

也有人建議「解決方法就只有溝通一條路吧，委婉的私訊他們跟他們說旅行費用多少需要各自負擔，他們也不可能說不想付吧」、「建議上繳公基金」、「總之對付這種人就是要直接跟他說：你的多少錢！記得給我喔！」。

公公 大姑 老公

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