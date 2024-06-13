端午節回婆家！她送10包麻荖當禮物 婆婆竟嫌過期「原封不動」丟垃圾桶

婆媳關係一直是許多女性婚後的最大課題。一名媳婦就難過分享，端午節回婆家時，準備婆婆愛吃的麻荖當作送禮，沒想到對方連吃也沒有吃，直接原封不動地丟進垃圾桶，讓她既難過又生氣。

該名女網友在Dcard分享，前同事帶了麻荖來分給大家吃，她覺得很好吃，所以也買了一包帶回去給老公，結果老公吃了誇讚好吃，還說婆婆最愛吃麻荖，因此決定端午節回婆家跟娘家時，各買10包回去當送禮。

由於是一路南下，會先回到娘家，原po媽媽吃了一包也說很好吃，還拿幾包分送給鄰居，各個都稱讚，甚至還想請他們下次來再幫忙買。然而，當她回婆家把麻荖交給婆婆時，對方的表情卻露出一副類似尷尬地假笑。

隔天她去廚房喝水時遇到婆婆，她詢問對方有打開吃看看嗎，結果婆婆卻說都壞掉了，原po心想怎麼可能，在她印象中製造日期是五月底，保存期限還有半年。

接著她走去冰箱拿東西時，竟發現10包完全沒開封過的麻荖全被丟進垃圾桶，當下她震驚到說不出話來，同時想起去年買的宜蘭Q餅，也被對方嫌棄不好吃，原po越想越難過，「是不是也趁我們不注意也丟掉了？」。

於是她故意趁老公在時說，「媽說我們買回來的麻荖是壞掉的，她全部丟掉了」，老公看了一眼垃圾桶，並質問婆婆為何要丟掉，婆婆解釋自己不喜歡吃，結果老公立刻打臉，「騙肖欸，常常看妳買回來吃，哪裡有不喜歡吃」，婆婆則說「她買的都是過期的臭掉的，我留著要幹嘛，你大哥他們買的比較好吃」，老公聽了氣憤表示，「以後都不會再買了，妳都不要吃」。

回程時原po想到這件事，忍不住難過地掉淚，老公因為了解她每次回去都會用心挑伴手禮，因此也安慰她說以後別買了，「要買就買妳家的就好了，不需要花錢還要這樣被嫌」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「針對性這麼強，以後真的會變孤單老人」、「好惡毒的婆婆，浪費食物絕對會下地獄」、「還好你老公有出來坦，婆婆好惡意喔！以後省起來」、「故意的成分比較大，而且也不怕你看，認清婆婆也好，老公有坦也好，以後對自己人好就好」。