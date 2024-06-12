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分配不均！跟尪抱怨卻得「超傻眼回覆」引網怒：要為自己留後路

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，許多家庭開銷與支出都落在自己身上，跟老公反應婚後分配不要這麼不均，卻得到超傻眼的答覆。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨，許多家庭開銷與支出都落在自己身上，跟老公反應婚後分配不要這麼不均，卻得到超傻眼的答覆。示意圖／ingimage

婚前若未做好財務分配，婚後很容易造成夫妻失和！一名女網友抱怨，許多家庭開銷與支出都落在自己身上，跟老公反應婚後分配不要這麼不均，卻得到超傻眼的答覆。

一名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己薪水六萬，老公八萬左右，但老公要幫公婆付房貸與孝親費，金額逼近4萬，導致許多家用都落在自己身上，然而住在婆家的小姑薪水近四萬，一樣要給1萬孝親費，但小姑各種出國玩樂的費用都是公婆付的，她舉例接假睫毛、美甲、上美容院跟教練課，還有一年出國兩至三次。

原PO表示，跟老公反應過，各種保險費用支出都是自己出，真的應付不暇，結婚後分配可否不要這麼不均，身為豬隊友的老公卻回：「我爸媽要怎麼分配孝親費是他們的自由」，原PO則認為，你們分配不均，那以後遺產如何處置？老公則說，就按法定分配啊，他們要怎麼對我姊，是我們家的自由。

貼文一出，有一派網友認為女網友也要記得孝敬自己的父母，「妳最多拿出四萬就太足夠了，剩下的妳也說要孝敬妳的父母！真的要為自己留後路」、「家是一起的，先生幫公婆負擔他自己的薪水一半，妳也告知妳薪水的一半要拿來照顧娘家，人生父母養」、「跟老公說娘家也要出4萬，只剩2萬可支配，其餘費用平分不然就回家當女兒」。

另一派網友則認為原PO的確沒有資格管到公婆家的支出，「妳老公說的也沒錯，那是他們家的自由啊」、「妳老公說的沒錯啊，但婚後要AA的話，不如彼此放生」、「妳老公家你是真的管不了」、「的確是不能管他家財產怎麼分」。對此，原PO則在留言區回覆，「家用已經變成都是我在付了，然後他還說由於是獨子，父母老了就是我們要顧，老公另外的四萬還拿去投資股票，真是傻眼」。

有許多網友提出實際的解方，「按比例分配！妳出2萬就好」、「每人每月拿四萬放共同家用帳戶，剩的自己愛怎麼分配不管」、「家是一起組成的，該付的錢和責任別讓他躲過」、「妳只要告訴他我們的家用要均分就可以」。

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