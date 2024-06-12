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醫學系兒交私大正妹女友！母怒逼分手「兒子智商遺傳自媽媽」

聯合新聞網／ 綜合報導
最近有一名網友表示，表弟念醫學系，交了一位私立大學的正妹女友，但是表弟的媽媽卻以「小孩智商是遺傳母親」為由，認為女方不夠聰明，狂勸兩人分手。 圖／pakutaso
最近有一名網友表示，表弟念醫學系，交了一位私立大學的正妹女友，但是表弟的媽媽卻以「小孩智商是遺傳母親」為由，認為女方不夠聰明，狂勸兩人分手。 圖／pakutaso

有些人在選對象的時候，會以「優生學」作為重要的考量之一。最近有一名網友表示，表弟念醫學系，交了一位私立大學正妹女友，但是表弟的媽媽卻以「小孩智商是遺傳母親」為由，認為女方不夠聰明，狂勸兩人分手，引起熱議。

一名網友在PTT發文指出，表弟就讀醫學系，女友是私立大學的正妹，不過表弟的媽媽對此很有意見，認為小孩智商是遺傳母親，所以反對他們交往，但是表弟又很捨不得離開正妹女友，因此想問大家「智商真的是遺傳自母親嗎？」

不少人認為，「真的是遺傳母親，但是後天因素也很多」、「真的會呀！不管是基因遺傳、後天教育，媽媽的素質很重要影響甚大！」、「反對很正常」、「這是真的，但是男生的智商遺傳自媽媽，女生的智商遺傳自爸爸」。

但也有人覺得，「個性比較重要」、「交往又沒結婚，有什麼好介入的」、「私立大學正妹才好，聰明的女生不好對付」、「智商對人影響大嗎？我覺得家教重要些」、「我會建議女方快逃」、「又還沒要結婚，管這麼多幹嗎？」。

家醫科醫師鄭瑞德也曾在臉書發文闢謠，很多人聽過「智商基因在X染色體上。男童的染色體是XY，X來自母親、Y來自父親，所以智力由母親決定。女童的染色體是XX，父母各提供一條X染色體，所以智力由父母共同決定」的說法。

鄭瑞德說，實際上，這些根據是引用一些又少又舊的英文報導，少數提到媽媽的智商和小孩成正相關，不過，真正的研究發現，智商是由數千個「多基因」所貢獻一小部分而決定的，「智力基因在X基因」的說法早就被推翻了，影響智力的因素，有一半是「後天環境塑造的」。

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