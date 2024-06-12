雙薪家庭夫妻上班同樣忙碌 公婆卻總嫌媳婦：懶惰不做事
婆媳問題往往會造成家庭失和，日前有位女網友表示，她跟老公做一樣的工作，但每次公婆提到她老公時，就會說「兒子上班很辛苦」，提到她反而會批評「媳婦很懶惰」，讓原PO十分無奈。
一名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，為什麼她跟老公做一樣的工作，公婆提到老公時，就會說「兒子上班很辛苦，好累」，但提到她時就會批評「媳婦很懶惰，都不會幫忙婆家做事」，原PO直言「我跟婆婆又沒有同住，婆家的家事關我什麼事？」
文章曝光後，有網友安慰「婆婆的兒子就是寶，別人家的女兒是草，就像男人永遠只會說自己媽媽很辛苦，然後別人家的媽媽都不辛苦」、「婆婆的認知是媳婦做事剛好，免錢傭人的概念」、「因為媳婦不是他們親生的」、「婆家都認為他們兒子最辛苦，兒子工作辛苦、放假也辛苦，所以心裡就認為媳婦就是活該做到死」、「我在婆家多做只會被批評，乾脆什麼都不做，讓他們連批評的機會都沒有」、「我老公連呼吸，公婆都會覺得他辛苦」。
也有網友建議她「千萬不要幫忙婆家做家事，妳去做老公也不會感謝的」、「應該要請老公幫忙講話」、「妳可以把『不辛苦』的工作分給老公做，反正公婆都認為妳做的工作不辛苦了，妳就別一直做吧」、「問妳老公啊，或請老公處理」、「直接拒絕跟婆家往來」。
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