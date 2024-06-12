她產後滿肚子妊娠紋…夫認出軌喊「會補償」 網友見原因炸鍋：沒救了

不少孕婦生完寶寶後，會管理身材和保養，努力變回懷孕前的模樣。一名網友生完孩子後滿肚子都是妊娠紋，令她相當崩潰，沒想到還發現丈夫竟出軌了，丈夫甚至表示，「等去掉妊娠紋會好好補償」，引起不少熱烈討論。

一名網友在Dcard「感情板」發文，她跟丈夫結婚四年了，去年生了一位男寶，懷孕過程中很辛苦，為防止妊娠紋跑出來她很勤奮地擦妊娠油，到生產前一天發現沒長，心裡鬆了一口氣。沒想到生完寶寶三小時後，妊娠紋爬滿整個肚子，當下她相當崩潰，後來嘗試不少方法也沒辦法消除，但也有積極恢復身材及保養，所以跟丈夫這一年都沒什麼時間好好相處。

不料，這幾個月原po發現丈夫一回家就時常抱著手機微笑，甚至在她睡著時跑出去，回來時一身香水味，後來他們在家裡好好溝通後，丈夫承認出軌並表示，只是找人解決生理需求，並沒有對他人放感情，但也沒辦法接受原po身上的妊娠紋，想等她去掉後再好好補償，此文一出，不少網友炸鍋。

網友紛紛表示，「這個人已經沒救了，連理由都想不到了。好慘！妳還是放他走吧！記得贍養費拿好拿滿，以後他都去花錢解決吧！」、「果然想出軌，什麼理由都用上了」、「到時候他就會有更多挑剔妳的理由，例如：生完胸部下垂、皮膚變鬆，搞不好連妳陰道鬆弛這種話都講得出來，我生完也是這樣被嫌得一無是處，所以離婚了，現在男友完全沒嫌棄我的紋路和我的身體變化」、「哇，出軌都是別人的問題，這種不要心軟了，以後有各種理由出軌，請秘密蒐證、提吿、離婚，拜託為妳自己想想」。

有網友則建議，「當你愛一個人，你會愛他的全部，即便他沒有自信，你也會讓他充滿自信，但很明顯的是，您的先生應該是這段感情裡，有些裂痕的存在了，妊娠紋就只是一個很合理的藉口了，如果還覺得有愛有救，就好好討論說開，如果覺得不想內耗，那就談談之後的路怎麼走吧」。