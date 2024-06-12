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老婆送大禮卻嚴令「生日之前不准拆」 苦主哀號：要等2個月
有時在送人生日禮物時，可能會額外想一點花招，讓這一次的送禮變得更具有意義。近來有位熱愛桌遊的日本網友，就收到老婆送給他的桌遊禮物，然而老婆的附加舉動，卻讓他哭笑不得。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，喜歡桌遊，本身也從事二手桌遊買賣的網友「tk4_bgr」，最近收到了一個包裹。他自己對於這個包裹沒有什麼印象，結果妻子表示，這是他之前很想要的一款桌遊，因此特地買來送他當生日禮物。
不過，雖然東西現在已經到了，但妻子卻嚴正表示，得等到生日當天才能拆封。然而，他收到這個包裹是在5月，生日卻是在7月。等於在這段期間，他就只能對著包裹乾瞪眼，而且也不方便在這個時候，跑去買其他桌遊。
記憶にない荷物が届いた。— ナカムラタカシ (@tk4_bgr) May 29, 2024
妻が
『あ、届いたんだ！ずっと欲しいっていってたボードゲーム、誕生日プレゼント！誕生日まで開けちゃダメですよ。』
え…？
僕の誕生日、７月…
今５月…
え…？
誕生日まで…開けちゃダメなの…？
被りが怖くて誕生日までボードゲーム買えない…！！！ pic.twitter.com/NPzqfEEIiu
網友紛紛笑稱「搞得我也好在意」、「生日快樂（兩個月後）」、「至少可以偷瞄一眼吧」、「靠重量來猜是哪款桌遊」、「可以回想跟老婆曾經聊過哪些作品」、「這就是新的節約方法」、「封鎖錢包的方法」、「老婆很會喔」、「到拆封之前都必須忍耐的驚喜」、「好棒的驚喜喔」、「奢侈的煩惱」。
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