第一次回婆家過節就被刁難…夫一舉動霸氣護妻 網讚：神隊友給力

媳婦回婆家過節，有時會遇到為難之處。近日，一名網友發文，稱自己第一次回婆家過節，本來說好會去外面餐廳吃飯，沒想到快到中午時婆婆突然要她煮飯，讓她十分尷尬。

原PO在Dcard上以「婚後第一次回婆家就遇到鳥事」為題發文，說自己跟老公剛新婚2個月，第一次回婆家過節。當時在場的除了公婆，還有婆家的親戚。本以為當天要去餐廳吃飯，沒想到接近中午時，婆婆突然說要在家裡煮，且全家人都看向原PO跟她老公，並問她「會煮飯嗎」。

這讓原PO十分尷尬，幸好老公出來解圍，表示出去吃就好。沒想到婆家的親戚開始嘲諷原PO，紛紛說，「妳都結婚了還不會煮飯哦？啊不就每餐都要吃餐廳？」、「妳真的不會煮飯哦？」、「可能在家都是公主不用去做這些事啦！」。

這些話讓原PO夫妻二人不太高興，沒想到大伯接著說「現在是怎樣？回到家不去煮飯是想等著別人煮給妳吃嗎？」，更說這是媳婦的「本份」。

即使期間公公有出來打圓場，原PO的老公還是有點受不了，並表示自己娶原PO不是回來煮飯的，不會讓原PO「伺候大家」。這時候姑姑「小聲」地說了句「煮個飯而已有什麼了不起好生氣的？」，讓原PO的老公直接「爆炸」，起身拉了原PO就回家。

原PO表示，她在結婚前就跟老公說好，去對方家裡不需要遵守那些什麼傳統習俗，當好客人的角色即可。但她內心還是覺得基於禮貌，可以幫忙拿碗筷或收拾。

原PO的老公也說，雖然知道自己家很傳統，但是沒想到這麼過份，早知道不會帶原PO回去了。

文章引來大量網友留言，紛紛稱讚原PO的老公，「還好老公夠坦，結婚過好自己的小日子小家庭就好！」、「別人說什麼都沒關係，妳老公神隊友就夠了」、「根本就是大型修羅場，大家是都講好要『看妳表現』嗎？ 還好妳隊友很給力，還有一個中秋節請加油」。

也有網友表示這種事就要直接拒絕，「這種事第一次就要拒絕，我婚後也被公公要求過，我就請老公訂餐廳，直接約在餐廳見面，後來他們想幫兒子省錢，就都自己煮了」、「是我就直接回『我在我家是公主沒錯啊怎樣？』，氣死他們」。