婆婆「收費」顧小孩被拒…發飆狂罵！ 人妻這樣回應網讚超帥

許多夫妻在生完小孩後，礙於時間或是金錢上種種考量，會請爸媽擔任保母。近期有位人妻表示，她生了一對雙胞胎男寶寶，婚後和老公住娘家，沒想到婆婆主動提出想照顧寶寶被拒絕後，從此開始酸言酸語，她受不了開始不回婆家後，婆婆也因此大發飆，文章一出後，引起網友熱議。

一名人妻在Dcard發文指出，婆婆和自己媽媽年紀差不多，但兩家的家境懸殊，最後不介意還是決定結婚，婚後生了雙胞胎男寶寶，當時生產和月中都是娘家出錢，自己也有工作可以負擔。

不過婆婆從孩子出生前就提到，因為退休還要繼續繳勞健保，不然會影響退休金，所以表示要幫忙帶孩子，但要求夫妻幫她繳勞健保，但原po則是很快地就回絕說「不用，我娘家會幫忙」，婆婆瞬間臉垮說她「沒禮貌」。

後來原po也請老公出面處理，也確實有處理，但只要回去婆家的時候，婆婆總是會「酸言酸語」，表示因為原po的關係害他們家庭失和，小孩也和他們不親，直到某次聚餐，原po真的受不了，和婆婆直說「我不會再帶兒子來了，他們開始會懂每句話的意思，難保您的言語污染，很抱歉，往後您要看孫子要麻煩到我家」。

婆婆聽完之後相當生氣，還打電話到娘家大發飆，大罵「擺架子，顧小孩有什麼了不起」。原po表示，自己不是在計較她顧孫子要收的金額，只是生活大小事都是娘家在支援，不懂婆婆憑什麼左右決定。

此文一出後也引起網友熱議，不少人留言說，「不管妳娘家有沒有支援金錢，婆婆都沒有權力控制你們照顧小孩的方式，妳的處理方式沒有錯」、「看來她不懂到底是誰沒禮貌」、「不要理她，大概面子掛不住，只會在哪裡鬼叫，真丟臉」、「給這種三觀不正婆婆照顧小孩，也讓人很不放心」、「超爽的啦！！妳做得很好～」。