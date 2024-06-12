她帶父母去日本自由行7天 尪找「公婆同行」！他見妻崩潰怒：有什麼不自在

不少人會安排全家旅遊，藉此增進彼此感情。一名人妻就抱怨，年底規劃要帶父母到日本旅遊，沒想到老公也問了公婆，她透露自己不是不願意跟公婆出國，而是希望可以分開去，不僅大家相處起來不會不自在，行程上也會比較好安排，結果老公就生氣了，讓她相當頭痛。

該名人妻在Dcard分享，年底有規劃要帶爸媽到日本自由行7天，結果先生也詢問公婆要不要去，一開始公婆沒有意願，但在先生的勸說下便答應同行，原po尷尬表示，「我沒有不想跟公婆一起出國，但一起出國的話我爸媽會不自在，因為之前就有詢問過我爸媽了」。

因此，她與老公討論是否能分開去，怎料老公卻不解，「為什麼不能一起，有什麼好不自在的，我現在都問我爸媽了」。原po則解釋自己的立場，「我可以跟公婆一起出國，公婆和先生和我一起4人，但是不想要公婆+爸媽6人一起去，感覺就會爆炸，甚至還是自由行，加上公婆年紀比我爸媽年長一輪，行動多少會比較慢，甚至有些景點活動不適合他們，變成我安排好的景點和票卷都要取消重新安排」。

不過，原po也坦言自己要負點責任，因為她先前有意思的問先生要不要帶公婆出國，但對方可能誤以為是要一起同行，因此才詢問公婆的意願。面對現在的情況，令原po相當苦惱、進退兩難，只好上網詢問網友們的建議。

文章曝光，網友們紛紛表示，「公婆+爸媽6人這聽起來就好可怕，如果不想讓公婆去先前就不該有意思的問了」、「我懂先生顧慮的點，已經問爸媽了，突然要他們不要去，請問要怎解釋？」、「這好像吃飯把前任跟小三都請來的場，都不知道下一秒誰失控」。

也有過來人示警，「剛結束帶自己父母以及公婆去出國，奉勸各位知道老人家個性的千萬不要想不開」、「拜託，趕快改跟團，妳出你媽的，他出他媽的，什麼都說是導遊說，妳們的婚姻還有救」、「剛帶爸媽+岳母跟其他幾位長輩共9人去北海道七天，發現大部分人跟閒置村民一樣放到定點也不會自己逛」。