快訊

簽下買車契約等於也賣了個資？隱私專家給車主7個建議

孫安佐遭爆「曾在學校放火槍」險遭退學 城市科大回應了

「媽祖嫁關公」鬧劇 律師：若人惡意追求自稱合婚 恐涉跟騷法

她帶父母去日本自由行7天 尪找「公婆同行」！他見妻崩潰怒：有什麼不自在

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨，年底規劃要帶父母到日本旅遊，沒想到老公也找了公婆同行。示意圖/ingimage
一名人妻抱怨，年底規劃要帶父母到日本旅遊，沒想到老公也找了公婆同行。示意圖/ingimage

不少人會安排全家旅遊，藉此增進彼此感情。一名人妻就抱怨，年底規劃要帶父母日本旅遊，沒想到老公也問了公婆，她透露自己不是不願意跟公婆出國，而是希望可以分開去，不僅大家相處起來不會不自在，行程上也會比較好安排，結果老公就生氣了，讓她相當頭痛。

該名人妻在Dcard分享，年底有規劃要帶爸媽到日本自由行7天，結果先生也詢問公婆要不要去，一開始公婆沒有意願，但在先生的勸說下便答應同行，原po尷尬表示，「我沒有不想跟公婆一起出國，但一起出國的話我爸媽會不自在，因為之前就有詢問過我爸媽了」。

因此，她與老公討論是否能分開去，怎料老公卻不解，「為什麼不能一起，有什麼好不自在的，我現在都問我爸媽了」。原po則解釋自己的立場，「我可以跟公婆一起出國，公婆和先生和我一起4人，但是不想要公婆+爸媽6人一起去，感覺就會爆炸，甚至還是自由行，加上公婆年紀比我爸媽年長一輪，行動多少會比較慢，甚至有些景點活動不適合他們，變成我安排好的景點和票卷都要取消重新安排」。

不過，原po也坦言自己要負點責任，因為她先前有意思的問先生要不要帶公婆出國，但對方可能誤以為是要一起同行，因此才詢問公婆的意願。面對現在的情況，令原po相當苦惱、進退兩難，只好上網詢問網友們的建議。

文章曝光，網友們紛紛表示，「公婆+爸媽6人這聽起來就好可怕，如果不想讓公婆去先前就不該有意思的問了」、「我懂先生顧慮的點，已經問爸媽了，突然要他們不要去，請問要怎解釋？」、「這好像吃飯把前任跟小三都請來的場，都不知道下一秒誰失控」。

也有過來人示警，「剛結束帶自己父母以及公婆去出國，奉勸各位知道老人家個性的千萬不要想不開」、「拜託，趕快改跟團，妳出你媽的，他出他媽的，什麼都說是導遊說，妳們的婚姻還有救」、「剛帶爸媽+岳母跟其他幾位長輩共9人去北海道七天，發現大部分人跟閒置村民一樣放到定點也不會自己逛」。

出國旅遊 日本 父母 自由行

延伸閱讀

在日本看到有人需要幫忙的時候該幫忙嗎？國情、文化不同 網友這樣看

賣家崩潰呼籲買蝦皮「別再說謝謝」 原因曝光驚呆上萬人

她咖啡廳佔位如自家連低消都省了 網歪樓批穿睡衣出門

全家出遊住宿費超省！她抱怨「討厭家庭窮遊」 網友全傻眼：是流浪

相關新聞

她帶父母去日本自由行7天 尪找「公婆同行」！他見妻崩潰怒：有什麼不自在

不少人會安排全家旅遊，藉此增進彼此感情。一名人妻就抱怨，年底規劃要帶父母到日本旅遊，沒想到老公也問了公婆，她透露自己不是不願意跟公婆出國，而是希望可以分開去，不僅大家相處起來不會不自在...

女友明明穿貼身上衣 他不解為何要「遮胸口」？過來人曝關鍵原因

你有注意過女生這個無意間的小動作嗎？一名男網友表示，自己有一次跟女友去吃飯，餐後女友貼心把餐盤拿回給店員，道謝時遮了一下胸口，但女友上衣明明很緊貼，就算不遮也不會走光，好奇女生遮胸口的小動作是習慣嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

尪「不給力」竟讓妻跟摯友行房生孩 婆婆1行為震驚網：果然是一家人

有些夫婦遇到生育上的問題，會採取人工生殖的技術，如試管嬰兒、人工受孕等方式。但近期網路上卻傳出一名人夫選擇讓妻子跟他最好的朋友行房生子，而婆婆事後的行為更震驚不少網友，「八點檔是借腹生子，這齣是已經整個BOT委外經營了耶」、「直接刷新三觀」、「這什麼SOD的劇情，這裡面的4個人，沒有一個是正常的」。...

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她是誰？

婆婆「收費」顧小孩被拒…發飆狂罵！ 人妻這樣回應網讚超帥

許多夫妻在生完小孩後，礙於時間或是金錢上種種考量，會請爸媽擔任保母。近期有位人妻表示，她生了一對雙胞胎男寶寶，婚後和老公住娘家，沒想到婆婆主動提出想照顧寶寶被拒絕後，從此開始酸言酸語，她受不了開始不回婆家後，婆婆也因此大發飆，文章一出後，也引起網友熱議。

幾米／空氣朋友

空氣朋友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。