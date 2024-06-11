他怨女友是控制狂且直言並不喜歡對方 網批自找：當初幹嘛交往

俗話說「男追女隔座山、女追男隔層紗」，話雖如此，但是男女交往仍須兩情相悅，如果是勉強來的愛情，也很難長長久久。一位男網友在Dcard貼文抱怨自己的女友是控制狂，生活中的所有事都必須照著她的想法做，還以愛當藉口，認為一切都是因為愛他才會這麼做。原PO最近很受不了女友，覺得好累好累，想問「有人遇過控制狂情人，可以分享看看該怎麼解決嗎？」

原PO文中一再強調，其實他從一開始就不喜歡女友，最近甚至「覺得好累好累，好想結束這段有毒的關係」。他說和女友認識時就對她沒什麼興趣，但是女友卻對他很主動，一直覺得他是她的菜，也很主動邀約他吃飯，女方希望交往到帥哥，因為這樣會很有面子。而原PO一開始就覺得女友的外表不是他喜歡的類型，就是個普妹。

原PO是在交往時降級打怪結果發現女友是個控制狂，當時「她和我交往很常疑神疑鬼，很怕我和其他女生接觸，常常看我的手機，常常要我交代行蹤，不斷的一直要控制我」，女友說「她是因為愛我才要這樣做」。女友這樣的行為舉止漸漸讓原PO覺得受不了，他強調「這是一段有毒的關係，每次一直被懷疑，她就拿這理由來吵架」，有人說普妹也有個性好的，但是在她身上他覺得是滿滿的缺點。

原PO很想結束這段有毒的關係，因為女友常常都不尊重他的隱私，說情侶交往本來就是要這樣，她一直想操控原PO的個性變成她想要的樣子，她很愛吃醋，動不動就拿些事來吵架。他覺得好累好累，於是想問有人遇過控制狂情人，可以分享看看該怎麼解決嗎？

網友看完這則抱怨文後，有人安慰原PO說「其實我覺得身心靈很energy的人，好像不太會追尋愛戀關係，可能當初你會同意交往，也正好是她讓你滿足了某項自我認同什麼的吧？就如同現在文章描述你說你很帥，但可能只是母數不夠大吧」。

一些網友勸原PO趕快和平分手，「談感情就是要找一段舒服的關係，你都已經覺得好累了，是有毒的關係，那還不快逃，拖越久越難分手吧？」、「根本就沒有喜歡她吧，為何要交往，分手就沒事了，好好溝通然後和平分手」、「那你幹嘛跟她交往，她喜歡你，她才會想抓住你啊，你一開始沒有要認真，幹嘛要跟她在一起，不就你自找的嗎」、「不適合就分開囉！哪來那麼多為什麼」。

也有女網友承認自己也是控制狂情人，「我就是你女朋友那樣的人，好險現在的男朋友願意包容我，協助我改善這些焦慮跟問題」。