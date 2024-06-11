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女友明明穿貼身上衣 他不解為何要「遮胸口」？過來人曝關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，女友上衣明明很緊貼，就算不遮也不會走光，好奇女生遮胸口的小動作是習慣嗎？示意圖／Ingimage
一名男網友表示，女友上衣明明很緊貼，就算不遮也不會走光，好奇女生遮胸口的小動作是習慣嗎？示意圖／Ingimage

你有注意過女生這個無意間的小動作嗎？一名男網友表示，自己有一次跟女友去吃飯，餐後女友貼心把餐盤拿回給店員，道謝時遮了一下胸口，但女友上衣明明很緊貼，就算不遮也不會走光，好奇女生遮胸口的小動作是習慣嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「女生遮胸口是習慣嗎？」為題，指出自己有一次和女友在店家用餐，飯後女友貼心的把餐盤回收給店員，並向對方道謝，不過他意外發現女友彎腰道謝時，遮了一下胸口，但因為女友上衣是貼身的，就算不遮也不會走光，相當好奇「女生有遮胸口的習慣嗎？」。

貼文一出後，不少過來人分享是胸部小的女生會遮，因為容易空杯走光，紛紛表示「小才要遮，因為大的會撐住反而看不到」、「奶小的才需要遮，很容易露奶頭」、「通常是奶小的…我奶大的朋友都沒在遮的」、「胸部偏大的女生好像比較不會遮，胸部較小的女生則可能因為空杯而走光」、「奶小才要遮，因為空杯奶頭容易跑出來」。

此外，也有部分網友分享，彎腰真的很容易露胸，紛紛回應「我有朋友彎腰真的被男生看到奶頭」、「彎腰沒有遮胸口的話，很容易看得到餒，因為我國小就有不小心看過我英文老師的」、「如果很矮+彎腰，確實很容易露胸，被超過高你20幾公分的人看到乳頭」。

女友 女生 走光

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