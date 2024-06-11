尪「不給力」竟讓妻跟摯友行房生孩 婆婆1行為震驚網：果然是一家人

有些夫婦遇到生育上的問題，會採取人工生殖的技術，如試管嬰兒、人工受孕等方式。但近期網路上卻傳出一名人夫選擇讓妻子跟他最好的朋友行房生子，而婆婆事後的行為更震驚不少網友，「八點檔是借腹生子，這齣是已經整個BOT委外經營了耶」、「直接刷新三觀」、「這什麼SOD（A片）的劇情，這裡面的4個人，沒有一個是正常的」。

一名女網友在Threads上道出一件讓她大感震驚的事情。她表示朋友的朋友結婚後一直沒有小孩，去醫院檢查後發現男方的精子異常。然而，和多數人選擇人工受孕、精子受贈等方式不同，男方竟然是選擇讓妻子和他最好的朋友行房，孩子也出生了。此外，男方的媽媽更到處跟別人說孫子是這樣來的。

文章一出，震驚眾多網友，「八點檔是借腹生子，這齣是已經整個BOT委外經營了耶」、「NTR（他人強佔配偶）…SOD都是真的」、「他先生是頭殼壞掉嗎？」、「這什麼SOD的劇情，這裡面的4個人，沒有一個是正常的」、「老婆還同意？這全部的人都不正常」、「這是什麼玫瑰瞳鈴眼的劇情嗎？」、「直接刷新三觀」、「其實大人做任何決定前，能否想想孩子的感受，孩子知道後能接受嗎，這真的有違道德倫常」。

有網友也對婆婆的行為感到吃驚，「為什麼要到處跟別人說？有想到無辜的小孩被選擇嗎」、「覺得最糟糕的是婆婆去宣傳的部分，其他只要所有當事人都可以接受，旁人好像也沒辦法反對吧」、「太瞎了吧，這樣有兩個爸爸，婆婆更瞎」、「這肯定是一家人……」、「這裡面只有婆婆有問題吧。我覺得也不可能直接跟沒有感情的人準備妊娠，有沒有可能本來三個人感情就很好，兩個爸爸一起扶養一個小孩也不是壞事吧」。

有網友更稱情節好像南韓知名演員趙寅成曾出演的電影《霜花店：朕的男人》，「霜花店原來是真實存在的⋯」、「是從霜花店得到的靈感嗎」、「其實他老婆才是代理孕母，他老公跟他朋友才是一對的吧」、「這不是類似霜花店的劇情嗎，真是酷斃了」。

有人則尊重文中一家人的選擇，「其實每個人的價值觀不一樣，如果他們一家人都能接受就沒什麼問題」、「他們全家人都覺得沒關係，原po也不用介意啦」、「全家人都做到了不被世俗眼光影響，也是滿大澈大悟的」、「未來有好好對待小孩就好了」。