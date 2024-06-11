心儀對象提「先試車再交往」！他猶豫是否該答應 內行人曝實用建議

現代社會風氣開放，不少年輕人在交往前都會先「試車」。對此，一名男網友分享，近期有一個曖昧中的心儀對象，對方主動提出想先試車，若雙方都覺得合適就可以進一步交往，也強調是第一次提出這樣的請求，讓他相當驚訝，猶豫是否該答應？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「女生提出了試車的要求是什麼心態？」為題，指出自己有一名好感的女生，雖然沒有很熟，但非常欣賞對方，前幾天對方主動提出試車的要求，認為如果合適可以進一步交往，不合適也不要浪費雙方時間。

這名男網友進一步指出，對方吞吞吐吐地，看起來是鼓起很大的勇氣才問出口，好奇通常都是男生提出，很少遇到女生開口，不確定對方是真心還是只想玩玩？也正在猶豫是否要答應這樣的請求？

貼文一出後，不少網友都覺得事情不單純，紛紛表示「笑死，每個都馬說第一次，第十次她會跟你承認嗎」、「對你第一次提，對其他人也是第一次提，完全不衝突阿」、「她不會只跟你一個試車」、「感覺會跟你試車，就會跟其他人試車」、「真的沒提過試車的人，連提都不敢提，你怎麼會信她是第一次提出？」、「應該是今天第一次」。

此外，也有內行人分享實用建議，表示「記得試車要戴套，提前聯絡朋友你在哪裡，大概多久後會聯絡，如果沒聯絡請他報警去救你，洗完澡出來先開一條縫確認沒有多出來的人，女方突然跑去開門要注意，莫名其妙需要開門的服務也要注意，手機不要離開身邊」。