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脫離母胎單身！他第一次愛愛就染疱疹 崩潰喊：1年復發10次

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享，自己在去年終於脫離母胎單身，交了人生第一個女友，沒想到愛愛後，生殖器竟長出水泡，伴隨疼痛、發癢的症狀，就醫後確認感染疱疹病毒，無法痊癒，一年至少復發10次。示意圖/Ingimage
一名男網友分享，自己在去年終於脫離母胎單身，交了人生第一個女友，沒想到愛愛後，生殖器竟長出水泡，伴隨疼痛、發癢的症狀，就醫後確認感染疱疹病毒，無法痊癒，一年至少復發10次。示意圖/Ingimage

第一次性經驗就踩雷！一名男網友分享，自己在去年終於脫離母胎單身，交了人生第一個女友，沒想到愛愛後，生殖器竟長出水泡，伴隨疼痛、發癢的症狀，就醫後確認感染疱疹病毒，無法痊癒，一年至少復發10次，讓他超崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「生殖器疱疹無法根治，人生崩塌」為題，指出自己去年終於脫離母胎單身，交到第一個女朋友，後來發生關係後，生殖器開始出現水泡，還有疼痛、發癢的症狀，就醫才發現是感染疱疹病毒，醫師表示該病無法痊癒，只要免疫力低下，就會不斷復發，讓他相當生氣女友隱瞞有疱疹一事。

這名男網友進一步說明，和女友發生關係後的1年內，至少已經復發超過10次，後來交了新女友，也不敢跟對方有親密互動，上網求助「前女友惡意隱藏病情，可以採取法律行動提告嗎？」。

貼文一出後，不少網友分享台灣多數人都有疱疹，紛紛表示「呃…皰疹病毒普遍在台灣人身上都有，要治也是可以的，要使用抗病毒藥物，聽說有可以根治的藥，但健保有沒有我不知道」、「這種病毒大部分時間都是隱藏的，只在身體弱的時候會出現，還有天氣熱的時候在外久了有時也會出現，盡量避免自己身體過於悶熱，平常作息別差到太誇張就好」、「唇皰疹台灣超過60%的人都有耶，只要免疫力不好就會發作，發作起來的感覺很像唇炎，就是嘴巴會乾癢刺痛，很多人根本不知道自己有潛伏病毒，比較麻煩的是它會發作在生殖器上，但本質上跟一般人認知的性病差很多，也沒那麼可怕」、「我也是一樣的情形，老公有唇皰疹，因為會幫我下面做前戲，所以我也染上了皰疹，但因為老公也不知道這樣會傳染，所以我也不怪他」。

前女友 單身 生殖器

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