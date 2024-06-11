大嫂衛生習慣超差還想趕小姑走 家裡嘔吐臭味滿天、隨地幫兒換尿布

婆媳關係一直是難解的問題，妯娌之間的相處也是一大學問。日前有位女網友崩潰發文「快受不了大嫂的行為了」，並列出種種大嫂的事蹟，像是幫小孩洗完大便的水不倒掉，讓廁所很臭，在家裡任何地方換尿布，也不拿去丟，甚至是看到小孩溢奶，隨便拿家裡的毯子、家人的外套來擦拭，導致家裡到處都是嘔吐味。原PO無奈表示，想要把大嫂趕出去。

一名女網友在「爆料公社」發文表示，大嫂在今年3月生下一個男嬰，才2個多月，她就快受不了大嫂行徑，她列出6大問題，第1是大嫂幫小孩洗完大便的水，都不拿去倒，放在浴室很臭；第2是大嫂在家裡任何地方都能換尿布，而且髒的尿布也不拿去丟；第3是小孩會溢奶，奶味重到像嘔吐味，但她會隨手拿東西來幫嬰兒擦拭，像是毯子、家人的外套等等，所以到處都是嘔吐味。原PO指出「這3點我有糾正她，但她只會說我們很誇張，嬰兒的屎尿、吐奶能有多髒？我能理解媽媽不覺得自己小孩髒，但看到餐桌上有這些就覺得很噁心」。

原PO接著指出另外3項大嫂的問題，第4是喜歡拿兒子的尿布給大家聞，說童子尿很乾淨；第5是喜歡使喚公婆幫忙顧小孩，還覺得原PO很自私，不願意幫忙顧；最後一點是要求公婆幫忙洗內衣褲，完全不做任何家事，說顧小孩很辛苦。

文末她崩潰表示「我爸媽也看大嫂不爽很久，總是看在孫子的份上容忍，最近大嫂還抱怨我都不幫忙照顧，認為自己幫我們家傳香火，功勞很大，反而說我沒資格住在家裡，但這間房子在我名下，我沒把他們母子趕出去就很好了，還想把我趕出門？」

文章曝光後，網友回應「辛苦妳了，家裡要是有一個基本衛生習慣不好的人，只會累死其他有衛生觀念的人，這種情況應該要叫哥哥處理，膽子放大點，看到廁所的大便水就叫哥倒、嘔吐物看到了就堆在妳哥的衣服上、床上等他回來處理。然後大嫂、爸媽、妳哥怪妳不幫的時候妳就喊：『媳婦娶來就是要哥來疼的，哥不做誰來做？』」、「請直接把妳哥跟妳嫂兩個垃圾掃地出門吧」、「自己的小孩自己顧不是基本的嗎？別人願意幫忙要感激，別人不願意幫忙也是因為干他屁事？自己如果沒有那個能力就不要生！」