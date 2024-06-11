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小姑寄居「白吃白喝」6年 大嫂怨：她一年出國4次也不能唸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大嫂抱怨小姑住他們家6年，還不能唸她一直出國。示意圖／Ingimage
一名大嫂抱怨小姑住他們家6年，還不能唸她一直出國。示意圖／Ingimage

婆媳、妯娌關係常常讓家庭產生紛爭，日前一位大嫂發文罵小姑，指出小姑平常都住他們家，薪水3萬元左右，沒有負擔任何家用，還一年出國4次，讓她不滿唸了一句「妳又要出國喔？」沒想到小姑回嗆「我有能力賺錢，有本事出國，關妳屁事？」讓原PO氣得表示「要不是妳住在我家完全免費，妳有本事那麼常出國嗎？」

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文對小姑喊話，「妳應該很慶幸有一個對妳很好的哥哥（原PO老公），以及一個容忍度很高的大嫂（原PO），妳住在我跟妳哥共同買的家，一間房間讓妳住，水電費、家用費、洗髮精、洗碗精都可以使用，冰箱永遠有很多食物，都完全免費，大大小小的費用都不用出，可是已經6年了，從過年到現在妳只帶過兩杯咖啡回來過」。

原PO無法忍受小姑一直不回報，後來看到對方又不斷出國，明明薪水僅3萬元，還一年去4次日本，從不曾帶任何禮物回來，因此她唸小姑「妳又要出國喔？」小姑卻不滿回嗆「我有能力賺錢，有本事出國，關妳屁事？」

文末，她批評小姑「如果因為我唸妳一句妳就不爽，那就請妳搬出去．如果我說錯的話，妳可以嗆回來。要不是妳住在我家完全免費，妳有本事那麼常出國嗎？」

文章曝光後，許多網友回應「如果是我也會不爽，沒幫忙負擔就算了，還爽過自己的日子」、「有本事這樣出國，就要有本事搬出去」、「身在福中不知福」、「就收房租！很多人住公婆家都要付房租，憑什麼她白吃白喝，還不用出一毛錢？」、「為什麼要免費給她住？她原本的家庭（公婆家）呢？還有每個月至少要收個5000元吧！妳人真好，要是我，我無法接受！」

大嫂 小姑

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婆媳關係一直是難解的問題，妯娌之間的相處也是一大學問。日前有位女網友崩潰發文「快受不了大嫂的行為了」，並列出種種大嫂的事蹟，像是幫小孩洗完大便的水不倒掉，讓廁所很臭，在家裡任何地方換尿布，也不拿去丟，甚至是看到小孩溢奶，隨便拿家裡的毯子、家人的外套來擦拭，導致家裡到處都是嘔吐味。原PO無奈表示，想要把大嫂趕出去。

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