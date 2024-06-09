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爸爸見女兒八字「直接送2棟房」 弟只有0.5棟氣不過：她哪裡比我好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，家中長輩因為姊姊「八字好」，從小就特別寵愛她，甚至直接送2棟房給她，讓他心中十分不平衡。圖／Ingimage
一名網友分享，家中長輩因為姊姊「八字好」，從小就特別寵愛她，甚至直接送2棟房給她，讓他心中十分不平衡。圖／Ingimage

一名男網友抱怨，姊姊八字被算出「將來很有成就」，因此從小就被家中長輩認定為財產繼承人，爸爸也特別寵愛她，甚至將家裡房子直接給姊姊，但姊姊拿了錢卻逍遙國外，不打算回台灣，讓他十分氣不過，「將來父母也是我要養」。

原PO在Dcard發文表示，他從小到大都很聽爸爸的話，也盡量跟他打好關係，無奈爸爸偏愛女兒，竟然把家裡的房子全部給姊姊，「甚至還直接給我姊現金，讓她買2棟房子，她現在有2.5棟房子，我才0.5棟，我不曉得為什麼會這樣」。

原PO稱，姊姊從出生起，因為算命師說她的八字很好，將來會有成就，就被家中長輩認定為財產繼承人。然而，姊姊拿了爸爸的錢以後就搬到日本，每天吃香喝辣，還說自己永遠不回台灣，讓他相當無奈「將來父母也是我要養」，也忍不住痛批，「我姊會抽菸、跑夜店，每天都在玩，不回家、不工作、騙爸爸錢、偷過我的錢，實在是想不出來她哪裡比我好」。

文章一出，網友紛紛回應，「可是很多女生也會遇到你的情況呀，只能說都很慘」、「一般來講就是偏心」、「無論男女，沒辦法做到公平對待的父母都很垃圾」、「離開家啊」、「可能家人就真的比較愛姊姊吧」、「既然父母將資產都給你姊姊，她就有更多義務扶養父母，你也不需要賺錢都拿回家」、「是該生氣，但把自己過好吧」。

不過也有網友認為，「你父母的資產可以自己決定，應該不需要你來指手畫腳，如果你不爽就不要養；另外，看到你說跟你父親打好關係這種話，也給我一種你很功利的感覺」、「一直說不知道為什麼事情會變這樣，覺得姊姊是惡的一方、很壞，但沒有看見你拿出有力論述」、「是真的壞，還是你看她不順眼，所以什麼事都覺得壞」、「你要不要自我檢視一下你跟姊姊的差異，看看為什麼姊姊比較討家人喜歡」。

繼承人 財產

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