嫂嫂連生3女「做10年試管如願得子」…公公送賓士獎勵 小姑怨：不公平

在講求兩性平等的時代，「重男輕女」的觀念依舊在老一輩人思維裡根深柢固存在著。一名小姑表示，家中的嫂嫂生了3個女兒，由於一直很想要兒子，於是做了10年試管嬰兒終於如願。爸爸因為能抱孫子而非常開心，於是買了一台要價300萬的賓士車送給嫂嫂，讓這名小姑瞬間覺得「真的是娶了媳婦，忘了女兒呀」。

原PO在「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，說哥哥是家中獨子，嫂嫂很年輕就生了3個女兒，但是爸爸很希望他們能再生個兒子。嫂嫂為了讓老人家開心，於是花錢做了長達10年的試管嬰兒，終於在40歲那年如願生出兒子。

原PO表示，唯一的孫子出生後，爸爸就買了一台市價300萬的賓士車送給嫂嫂。原PO看了覺得很不公平，指出「現在不是男女平等的年代嗎？我看這裡版上的女兒都是講求男女平等啊！要回娘家分財產，娘家要留房間」，認為自己的爸爸要送東西給兒子，女兒也應該要有才對。因此，原PO詢問版上網友「我要怎麼做，讓我爸也買台賓士車給女婿？」同時也哀嘆自己的爸爸「真的是娶了媳婦，忘了女兒呀」。

貼文曝光後，有網友奉勸原PO「爸爸的錢是他自己的，他愛怎麼花就怎麼花，沒什麼公不公平」、「上一代的父母是非常重男輕女的，有事找女兒，女兒出錢出力都理所當然，有房產留给兒子，根深蒂固，不公平又能怎樣」、「去跟自己的公公要啊」、「嫁出去的女兒潑出去的水，去叫妳婆家買吧」、「以前觀念真的就是女兒嫁出去就是潑出去的水，但現在法律還是保障女兒能拿到財產，妳嫁出去也不用擔心」。

有網友建議原PO換位思考，「試管嬰兒做了10年，該有多痛苦的日子啊！妳大嫂值得這輛車」、「沒有什麼好不公平，妳也要像嫂嫂這樣嗎？妳知道她承受多少壓力、吃了多少苦嗎？」、「妳嫂嫂真的很辛苦」、「努力了10年耶，不容易，給台賓士車不為過啊。妳也可以直接去跟爸爸講啊，自己的爸爸沒什麼不能講的吧，重點是妳有生個兒子嗎」。