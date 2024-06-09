探望男友媽吵到分手！她曝始末 網狂勸分：媽寶男一律放生

遇上媽寶男真的要快逃！一名女子近日到醫院探望男友的媽媽，男友媽媽意外在廁所內摔跤，男友得知後勃然大怒，不只指責看護，也連帶痛罵她「為什麼沒有幫忙攙扶？」她氣不過回嘴，還被男友動手推了一下，並嗆說「連扶我媽去上廁所都不願意了，以後還敢指望妳嗎？」她氣到邊走邊哭，也不願再接男友打來的電話。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她的男友是單親家庭，跟媽媽感情很好，男友媽媽因車禍住院，有請看護照顧。近日她至醫院探望，當時男友外出買東西，剩下她跟看護陪同男友媽媽。

男友媽媽剛好想上廁所，由看護陪同如廁，由於擔心男友媽媽尷尬，她便沒有跟進廁所。想不到如廁到一半，她就聽到廁所傳出跌倒聲音，一進門才發現男友媽媽跌倒，由醫生就診後確定縫針處有裂開，需要重新縫合。

此時男友剛好回來，醫生告知他患者沒有大礙，想不到男友因此大發雷霆，指責原PO跟看護「兩個好好的人怎麼看病人的？看到病人摔倒？」，罵完看護後，還連帶罵她「為什麼沒有幫忙攙扶？」男友媽媽看不下去急著打圓場，男友卻聽不進去，繼續痛罵兩人，原PO受不了回嘴，最後男友推了她一下，還說「連扶我媽去上廁所都不願意了，以後還敢指望妳嗎？」

她氣到告訴男友「對，我就是個廢物，連一個病人都照顧不好還害她摔倒，避免我的智障會害別人致殘，從今往後我也不會再來，我們兩個也不必再繼續了！」接著便立刻離開醫院，她邊走邊哭，後來幾天也無視男友及男友媽的電話與訊息，她無奈表示，「現在就這樣了，之後如果有結婚，是不是我的婚姻會跟常常看到的文那樣，媽寶男如何如何呢？」

其他人則留言，「妳是對的，萬一看護忙到犯個不小心的疏失，他也會劈頭這樣罵，把付出當應該的態度」、「媽寶男一律放生」、「他擔心他媽媽到不講道理，還動手。我只想提醒，這很難改，即使他保證會改，而且以後一定會再發生，即使他保證說不會」、「他想孝道外包喔？自己媽媽指望妳幹嘛，妳最好趕快跑，有情緒問題還想把妳當免費看護，然後妳看他對看護的態度。繼續在一起以後準備過這種日子」。