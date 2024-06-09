快訊

我沒有不良生活習慣，為什麼還會得癌症？研究曝與3件事有關

輝達感謝17所大學產學合作 為何高教研發費企業只占1成？

郭智輝頻放砲「挺核」綠營炸鍋 凸顯行政立法溝通卡關

老公「不讓女兒讀大學」 打工背學貸也不准！人母崩潰吵到快離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
現在大學學歷幾乎是人人必備，圖為國立台灣大學。圖／聯合報系資料照片
現在大學學歷幾乎是人人必備，圖為國立台灣大學。圖／聯合報系資料照片

現今社會中，大學學歷已是不少求職門檻的基本標配，若是沒有大學畢業，出社會找工作會非常辛苦。一名人母抱怨，她的老公不讓女兒讀大學，甚至連女兒打算打工學貸讀書，她的老公都非常生氣，怒罵女兒是在浪費生命，兩人也因此吵到快離婚

一名人母在論壇Dcard發文表示，她近日因為「老公不讓女兒讀大學」而跟老公吵到快離婚。她女兒屬於乖乖牌，但不聰明，高中就讀公立社區高中，成績不怎麼樣，最近大學放榜，女兒考上私立大學，老公卻認為女兒不是讀書的料，要求出社會賺錢，不准讀大學。

原PO的女兒為了讀大學，因此決定打工背學貸支付學費，想不到老公非常生氣，大罵女兒是「浪費生命」，還揚言「從此以後不願花半毛錢在這種不成材的女兒身上」。她無奈表示，自己非常希望女兒讀大學，但老公卻極力反對，因此兩人為了這件事吵到快要離婚。

其他人則留言，「問妳老公，現在社會上工作都要看大學學歷居多，請問他是打算叫妳女兒做什麼厲害的工作不用讀大學」、「現在連大學學歷都沒有，基本工作搞不好面試都被刷掉」、「除非妳老公有能力養女兒一輩子，為他的堅持買單，不然他不該干涉女兒的人生決定，如果女兒都願意背學貸讀大學了，卻因為妳老公的奇怪堅持放棄學業，她之後因為學歷遇到困境一定會恨你們」。

還有人留言建議，「女兒可以用就學貸款，以後自己還款，先生也不用出到錢，持續溝通吧」、「請原PO務必堅持」、「女兒直接去念就好了，民法已改18歲為成年人，成年人念書不需父母同意」；也有人分享因學歷不足影響職涯的案例，「有些工作的升職會卡學歷，我朋友在電商平台做了很多年，一直無法升主管，原因是沒有碩士學歷，當然也可以走完全不看學歷的技職路線，供您參考」。

Dcard 學貸 打工 老公 離婚 面試

延伸閱讀

裝單身跟前任聊色！孕妻抓包老公出軌證據嘆：女兒還要留嗎？

蒸蛋總是失敗「皺巴巴」！她PO食譜網全愣：為何加這物？

日本妹來台搭捷運喧鬧吃東西！網友揪1關鍵：露出本性

端午節前入帳4萬元獎金！過來人曝行情：這職業都會發

相關新聞

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她是誰？

探望男友媽吵到分手！她曝始末 網狂勸分：媽寶男一律放生

遇上媽寶男真的要快逃！一名女子近日到醫院探望男友的媽媽，男友媽媽意外在廁所內摔跤，男友得知後勃然大怒，不只指責看護，也連帶痛罵她「為什麼沒有幫忙攙扶？」她氣不過回嘴，還被男友動手推了一下，並嗆說「連扶我媽去上廁所都不願意了，以後還敢指望妳嗎？」她氣到邊走邊哭，也不願再接男友打來的電話。

老公「不讓女兒讀大學」 打工背學貸也不准！人母崩潰吵到快離婚

現今社會中，大學學歷已是不少求職門檻的基本標配，若是沒有大學畢業，出社會找工作會非常辛苦。一名人母抱怨，她的老公不讓女兒讀大學，甚至連女兒打算打工背學貸讀書，她的老公都非常生氣，怒罵女兒是在浪費生命，兩人也因此吵到快離婚。

前婆婆罵她爛女人、新婆婆則大讚有修養！ 人妻曝2段婚姻強烈對比

婆媳關係是婚姻中最難解的議題之一，若是遇到惡意刁難媳婦的惡婆婆，無論媳婦再怎麼努力，恐怕也無法讓惡婆婆滿意。一名女網友分享自己兩段婚姻所遇到的兩位婆婆，前婆婆要求她不能對前夫頂嘴，即使前夫對她家暴，也不准提告，當前夫外遇還替他辯解是「太老實被迷惑」；現在的婆婆則是非常開明，不只幫忙帶小孩，還會對外炫耀自家媳婦。

【慢慢讀，詩】辛金順／美術課

老師，太陽為甚麼是紅色的？為甚麼 天空蔚藍，草木青綠 為甚麼一朵花不能張開口笑，山不能

【小品文】黃克全／沉默之聲 69-70

69. 　在繁華處見蕭索，也在蕭索處見繁華。因為物極必反。我們跟著這萬物的理則走就對了。 有時候，我們偏要違逆理則，於是，悲劇就發生了。 但悲劇能滌蕩人的靈魂，這不也是另一種物極必反？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。