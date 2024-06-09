老公「不讓女兒讀大學」 打工背學貸也不准！人母崩潰吵到快離婚

現今社會中，大學學歷已是不少求職門檻的基本標配，若是沒有大學畢業，出社會找工作會非常辛苦。一名人母抱怨，她的老公不讓女兒讀大學，甚至連女兒打算打工背學貸讀書，她的老公都非常生氣，怒罵女兒是在浪費生命，兩人也因此吵到快離婚。

一名人母在論壇Dcard發文表示，她近日因為「老公不讓女兒讀大學」而跟老公吵到快離婚。她女兒屬於乖乖牌，但不聰明，高中就讀公立社區高中，成績不怎麼樣，最近大學放榜，女兒考上私立大學，老公卻認為女兒不是讀書的料，要求出社會賺錢，不准讀大學。

原PO的女兒為了讀大學，因此決定打工背學貸支付學費，想不到老公非常生氣，大罵女兒是「浪費生命」，還揚言「從此以後不願花半毛錢在這種不成材的女兒身上」。她無奈表示，自己非常希望女兒讀大學，但老公卻極力反對，因此兩人為了這件事吵到快要離婚。

其他人則留言，「問妳老公，現在社會上工作都要看大學學歷居多，請問他是打算叫妳女兒做什麼厲害的工作不用讀大學」、「現在連大學學歷都沒有，基本工作搞不好面試都被刷掉」、「除非妳老公有能力養女兒一輩子，為他的堅持買單，不然他不該干涉女兒的人生決定，如果女兒都願意背學貸讀大學了，卻因為妳老公的奇怪堅持放棄學業，她之後因為學歷遇到困境一定會恨你們」。

還有人留言建議，「女兒可以用就學貸款，以後自己還款，先生也不用出到錢，持續溝通吧」、「請原PO務必堅持」、「女兒直接去念就好了，民法已改18歲為成年人，成年人念書不需父母同意」；也有人分享因學歷不足影響職涯的案例，「有些工作的升職會卡學歷，我朋友在電商平台做了很多年，一直無法升主管，原因是沒有碩士學歷，當然也可以走完全不看學歷的技職路線，供您參考」。