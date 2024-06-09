前婆婆罵她爛女人、新婆婆則大讚有修養！ 人妻曝2段婚姻強烈對比

婆媳關係是婚姻中最難解的議題之一，若是遇到惡意刁難媳婦的惡婆婆，無論媳婦再怎麼努力，恐怕也無法讓惡婆婆滿意。一名女網友分享自己兩段婚姻所遇到的兩位婆婆，前婆婆要求她不能對前夫頂嘴，即使前夫對她家暴，也不准提告，當前夫外遇還替他辯解是「太老實被迷惑」；現在的婆婆則是非常開明，不只幫忙帶小孩，還會對外炫耀自家媳婦。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享所經歷的兩段婚姻，在上一段婚姻中，她是一名全職媽媽，由於婆家很傳統，因此要求她一個人包辦家務及帶小孩等工作，面對前夫打罵，婆婆要求她不能頂嘴、不能提告；當前夫外遇，婆婆辯解是他太老實才會被迷惑。

原PO說，前夫的家人要求她孝順公婆，但前夫卻對她娘家父母罵髒話，連基本尊重都沒有。由於面對家暴、外遇等情況，她才終於死心離婚，想不到前夫家人還對外放話，狠酸她脾氣不好、好吃懶做、沒有教養、沒有責任感，是個只會靠老公養，又什麼都不會的爛女人，誰家娶到誰倒霉。

經過12年後，原PO遇到現在的丈夫，並再次踏入婚姻，她同樣是一名全職媽媽，但婆家非常開明，全家都要分攤家務。她每天睡到自然醒，因為公婆上午會幫忙帶小孩，老公下班後會儘速回家，不只帶小孩，老公也會洗奶瓶、晾衣服等，非常主動。

原PO表示，現在的老公從來沒有罵過她，更別提動手打人，她現在孝順公婆也不是因為老公的要求，而是認為公婆比親生爸媽更疼她。婆家經常對親戚炫耀媳婦，誇讚她「EQ很高、勤奮努力、修養很好、做什麼事情都很果決且很有責任感，也很懂得投資理財」，還說「娶到她真的是祖上積德，賺翻了」。

原PO分享兩段婚姻的強烈對比，她坦言，「當天使身處地獄，再怎麼努力都感化不了一屋子惡魔，在惡魔的世界裡天使是有罪的；當天使身處天堂，天使不需要努力就能快樂過活，因為在天使世界中不允許惡魔行為」。

其他人則留言，「好的婆家真的很重要」、「這個故事說明了，孝順這兩個字不是要求來的，真心疼愛照顧晚輩的長輩，正常的晚輩自然會孝敬，這在親生父母跟子女之間亦然」、「家庭要做到共同互相扶持，沒有什麼媳婦就該負責」、「兩段婚姻最大的啟示就是遇到對的人很重要」、「妳很幸運，第二次婚姻更美好，很難得」。