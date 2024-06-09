快訊

我沒有不良生活習慣，為什麼還會得癌症？研究曝與3件事有關

輝達感謝17所大學產學合作 為何高教研發費企業只占1成？

郭智輝頻放砲「挺核」綠營炸鍋 凸顯行政立法溝通卡關

前婆婆罵她爛女人、新婆婆則大讚有修養！ 人妻曝2段婚姻強烈對比

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友被前夫及他的家人嫌棄，圖為婆媳關係差示意圖。圖/ingimage
女網友被前夫及他的家人嫌棄，圖為婆媳關係差示意圖。圖/ingimage

婆媳關係是婚姻中最難解的議題之一，若是遇到惡意刁難媳婦的惡婆婆，無論媳婦再怎麼努力，恐怕也無法讓惡婆婆滿意。一名女網友分享自己兩段婚姻所遇到的兩位婆婆，前婆婆要求她不能對前夫頂嘴，即使前夫對她家暴，也不准提告，當前夫外遇還替他辯解是「太老實被迷惑」；現在的婆婆則是非常開明，不只幫忙帶小孩，還會對外炫耀自家媳婦。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享所經歷的兩段婚姻，在上一段婚姻中，她是一名全職媽媽，由於婆家很傳統，因此要求她一個人包辦家務及帶小孩等工作，面對前夫打罵，婆婆要求她不能頂嘴、不能提告；當前夫外遇，婆婆辯解是他太老實才會被迷惑。

原PO說，前夫的家人要求她孝順公婆，但前夫卻對她娘家父母罵髒話，連基本尊重都沒有。由於面對家暴、外遇等情況，她才終於死心離婚，想不到前夫家人還對外放話，狠酸她脾氣不好、好吃懶做、沒有教養、沒有責任感，是個只會靠老公養，又什麼都不會的爛女人，誰家娶到誰倒霉。

經過12年後，原PO遇到現在的丈夫，並再次踏入婚姻，她同樣是一名全職媽媽，但婆家非常開明，全家都要分攤家務。她每天睡到自然醒，因為公婆上午會幫忙帶小孩，老公下班後會儘速回家，不只帶小孩，老公也會洗奶瓶、晾衣服等，非常主動。

原PO表示，現在的老公從來沒有罵過她，更別提動手打人，她現在孝順公婆也不是因為老公的要求，而是認為公婆比親生爸媽更疼她。婆家經常對親戚炫耀媳婦，誇讚她「EQ很高、勤奮努力、修養很好、做什麼事情都很果決且很有責任感，也很懂得投資理財」，還說「娶到她真的是祖上積德，賺翻了」。

原PO分享兩段婚姻的強烈對比，她坦言，「當天使身處地獄，再怎麼努力都感化不了一屋子惡魔，在惡魔的世界裡天使是有罪的；當天使身處天堂，天使不需要努力就能快樂過活，因為在天使世界中不允許惡魔行為」。

其他人則留言，「好的婆家真的很重要」、「這個故事說明了，孝順這兩個字不是要求來的，真心疼愛照顧晚輩的長輩，正常的晚輩自然會孝敬，這在親生父母跟子女之間亦然」、「家庭要做到共同互相扶持，沒有什麼媳婦就該負責」、「兩段婚姻最大的啟示就是遇到對的人很重要」、「妳很幸運，第二次婚姻更美好，很難得」。

全職媽媽 婆婆 婚姻 媳婦 家暴 老公

延伸閱讀

12星座聚餐誰最護食？處女有口水病、魔羯在意差價、「這族群」每次都要分一口

低調不多話卻存在感超高！12星座老實人排行 天秤假誠懇、天蠍自帶光環

10年前砸150萬買輝達「今飆破4億」！日男身價翻280倍

格局好又便宜130萬「西曬房」 他問該買嗎？多人曝優點力挺

相關新聞

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她是誰？

探望男友媽吵到分手！她曝始末 網狂勸分：媽寶男一律放生

遇上媽寶男真的要快逃！一名女子近日到醫院探望男友的媽媽，男友媽媽意外在廁所內摔跤，男友得知後勃然大怒，不只指責看護，也連帶痛罵她「為什麼沒有幫忙攙扶？」她氣不過回嘴，還被男友動手推了一下，並嗆說「連扶我媽去上廁所都不願意了，以後還敢指望妳嗎？」她氣到邊走邊哭，也不願再接男友打來的電話。

老公「不讓女兒讀大學」 打工背學貸也不准！人母崩潰吵到快離婚

現今社會中，大學學歷已是不少求職門檻的基本標配，若是沒有大學畢業，出社會找工作會非常辛苦。一名人母抱怨，她的老公不讓女兒讀大學，甚至連女兒打算打工背學貸讀書，她的老公都非常生氣，怒罵女兒是在浪費生命，兩人也因此吵到快離婚。

前婆婆罵她爛女人、新婆婆則大讚有修養！ 人妻曝2段婚姻強烈對比

婆媳關係是婚姻中最難解的議題之一，若是遇到惡意刁難媳婦的惡婆婆，無論媳婦再怎麼努力，恐怕也無法讓惡婆婆滿意。一名女網友分享自己兩段婚姻所遇到的兩位婆婆，前婆婆要求她不能對前夫頂嘴，即使前夫對她家暴，也不准提告，當前夫外遇還替他辯解是「太老實被迷惑」；現在的婆婆則是非常開明，不只幫忙帶小孩，還會對外炫耀自家媳婦。

【慢慢讀，詩】辛金順／美術課

老師，太陽為甚麼是紅色的？為甚麼 天空蔚藍，草木青綠 為甚麼一朵花不能張開口笑，山不能

【小品文】黃克全／沉默之聲 69-70

69. 　在繁華處見蕭索，也在蕭索處見繁華。因為物極必反。我們跟著這萬物的理則走就對了。 有時候，我們偏要違逆理則，於是，悲劇就發生了。 但悲劇能滌蕩人的靈魂，這不也是另一種物極必反？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。