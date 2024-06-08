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好友背名牌包遭男友嫌「愛慕虛榮」 餐敘見她一身精品再罵：都跟妳學的！

聯合新聞網／ 綜合報導

日前一名女網友分享，朋友近期交往到一位科技業男友，不過朋友覺得自己和男友的價值觀不太合，想請原PO幫忙鑑定一下，因此3人便約好一起吃頓飯。沒想到在吃飯的過程中，對方卻開始對原PO指指點點，不僅指出女友會買精品都是跟原PO學的，甚至直言「你這種女生，說真的完全不想在一起」，讓原PO傻眼表示，「買自己喜歡的東西很合理吧，怎麼就變愛慕虛榮了？」

原PO在Dcard發文分享，由於朋友覺得與男友價值觀不合，想請她幫忙鑑定一下，因此3人便找了一天一起吃飯。起初3人談話、相處情況都很正常，因此原PO趁男生去廁所時詢問朋友原因，朋友表示，男方嫌她太會花錢，還說女孩子不要那麼愛慕虛榮。

原PO表示，朋友家境條件優越，每個月的零用錢不含薪水大約落在20至30萬元。然而，與男方交往後，對方開始叫她多存點錢，以後結婚才不用擔心錢的問題。不僅如此，還會整天對女生碎念「吃飯不用吃太好」、「衣服很多了不用買」、「女生背精品包就是虛榮」等。

而讓原PO傻眼的是，男生從廁所回來的時，竟開始對她指指點點，不僅指責她女友會買精品都是跟她學的，「女孩子不需要光鮮亮麗，心美比較重要啦！有這些錢存起來不好嗎？幹嘛浪費在沒意義的東西上？」他表示自己歷代女友都不能買精品，他是看在原PO的朋友天真可愛才會跟她在一起，否則看到女生買精品都會直接打槍，更直批原PO「你這種女生，說真的完全不想在一起」。

對方的言論讓原PO和朋友都感到相當不悅，因此當下原PO便找藉口先行離去，事後朋友也聯絡她，表示男方的作為實在不妥當，也沒想到他會在公共場合批評原PO，因此感到很抱歉，也決定要跟男方分手，畢竟雙方價值觀同等很重要。而針對男生批評原PO買精品一事，原PO則認為，不是一定要買精品，只是如果經濟負擔的起的話，「買自己喜歡的東西很合理吧！怎麼就變愛慕虛榮了？」

貼文一出，網友留言幾乎一面倒，「自己賺的為啥不能買？而且也有在存錢，還罵到朋友身上」、「根本不是花他的錢，跟他在一起還得降低生活品質，真傻眼」、「根本不一樣生活圈的人 不用勉強在一起」、「先不說男生女生家境如何、自身收入，光是大庭廣眾之下批評第一次見面的人就很失禮，沒教養」、「就不是同個世界的人，配不上硬要別人降低一等迎合自己」。

Dcard 價值觀 女友 男友

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