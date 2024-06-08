裝單身跟前任聊色！孕妻抓包老公出軌證據嘆：女兒還要留嗎？

懷孕當下若看到另一半出軌證據，心中肯定悲痛欲絕。一名人妻指出，自己目前懷孕22週，卻意外在老公手機看到與前任聊色的出軌對話，還假裝單身，和另一名陌生女子曖昧，讓她萌生想拿掉孩子的想法。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名人妻在Dcard以「懷孕22週發現先生疑似外遇，心亂如麻」為題，指出與老公交往一年後結婚，目前結婚3年，懷有22週的身孕，原以為感情穩定，沒想到竟意外發現老公找前任聊色，甚至假裝單身跟陌生女性搞曖昧，還偷存對方裸照，讓她悲痛欲絕。

這名人妻進一步說明，前幾天去做產檢，照超音波時發現寶寶發育良好也很簡康，讓她忍不住流淚，因為心裡正猶豫是否要留住寶寶？因為懷孕24週前都來得及流產，她也向寶寶道歉「是個女孩，媽媽對不起你，怕沒辦法讓你幸福，因為媽媽現在連自己的心情都顧不好」。

貼文一出後，多數網友替她打抱不平，紛紛表示「會在老婆懷孕時做這種事的人，還有什麼垃圾事做不出來」、「誠實說，我不太相信外遇是可以改的」、「裝單身絕對是大忌！基本上這個人無心經營家庭」、「長痛不如短痛，生產疼痛、產後照護如果娘家沒人幫忙，老公又不可靠，你就慘了，天天哭都有可能」、「難怪現在一堆不敢生小孩，吃虧的永遠是女人」。

此外，也有部分網友給出實用建議，紛紛表示「先照顧好自己的身體跟情緒，跟信任的朋友親人紓發這件事，詢求建議」、「24週前可以引產但需要配偶同意，基本上你是來不及了，請做好規劃」、「我跟妳一樣，我是在24週發現老公外遇，老公哭求原諒說他很後悔，也馬上跟小三斷了聯繫，我選擇給彼此一個機會，撐到現在32週了，每天都會哭，每天都要和自己喊話，看一些外遇修復的影片或是文章，痛苦的強度有漸漸變緩。每次痛哭時會覺得很對不起寶寶，讓他接受我的情緒和哭聲，完全能懂你的心情」。