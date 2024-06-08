用AI合成色情照！人妻曝「老公超噁性癖」 網友全傻眼：還不離婚？

婚姻關係要維持長久，需要雙方共同努力經營。一名女網友分享，自己和老公結婚3年，也育有1子，但近期發現老公會用AI合成色情照片，對象竟是他自己和有好感的女生同事，而且每張色情照片尺度都超大，讓她覺得相當噁心。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「老公的性癖噁到我」為題，指出自己和老公結婚3年，也有1個孩子，但不管是交往還是結婚後，都曾因老公與其他女性曖昧而有爭執，每當吵得不可開交時，老公就會說「我只愛你又不會出軌」來讓她閉嘴。

這名網友進一步說明，老公除了跟異性過於親密外，還有一個特殊性癖，就是會用AI合成自己與女性同事的「色情照」，每張都是裸體、如同A片發生關係的超大尺度，讓她覺得非常噁心。

貼文一出後，多數網友都認為老公的行為很誇張，紛紛表示「這是什麼鬼故事，好恐怖」、「趕快把那些證據存下來，離婚讓他淨身出戶」、「戀愛期間就不懂避嫌，妳還敢嫁給他，真的佩服妳的勇氣」、「有辦法忍受他這樣從戀愛到生小孩，無限增加的沈沒成本，你還有勇氣離開嗎？」、「以牙還牙，你也用AI合成你和其他男生的，看看他的感受」、「把那些照片用老公的手機通通傳去公司群組一定很有趣」。

此外，也有網友不解原PO為何會跟他結婚，紛紛回應「其實你們真的蠻配的，正常人早離婚了，你還死巴著不放，是你條件太差還是怎樣？完全無法理解」、「以前就這樣還結婚，不就自己選的噁男嗎？」、「如果我遇到這類人，我會選擇分手而不是進入婚姻」、「你的三觀跟他其實蠻合的」、「婚前腦子進水，都是婚後流的眼淚」。