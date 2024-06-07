衣服會被葷食汙染！吃素二姑禁大姑「共用洗衣機」 網全傻眼：走火入魔

有些素食主義者，會堅持與非吃素者分開使用餐具，但居然有人連「洗衣機」都要分葷、素？一名人妻就分享，她二姑因吃素的緣故，竟然禁止吃葷的大姑和她共用洗衣機，因為她認為吃葷的人，連流的汗、穿的衣服也都是葷的，若混在一起洗，會導致自己的素食衣物遭到汙染，兩人因此吵到分居。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，近日她聽婆婆說，二姑因為吃素的關係，堅持「非素食者不能使用洗衣機」。她認為吃葷的人，連流汗都是葷的，因此不准吃葷的大姑使用「素食洗衣機」洗衣服，否則會汙染自己的「素食衣物」，兩人因此鬧得不可開交。

原PO聽完後無奈狂笑，指出就算介意葷食者和素食者衣物混在一起，丟進洗衣機後也會添加洗衣精洗滌，「怎麼還分素食、葷食的衣服？」由於兩人都無法繼續忍受對方，後來大姑選擇搬離家裡。

貼文曝光後，網友傻眼表示，「這太誇張了」、「第一次聽到⋯這太過頭了吧」、「吃素吃到走火入魔了」、「有些素食主義真的很極端，感覺像邪教」、「鍋子有分還正常一點，洗衣機太扯了」、「第一次聽到洗衣機還有分葷、素」、「那她們不能一起說話才對，這樣素的會吸到葷的口氣，這樣她就破戒了」、「呼吸過葷食的空氣怎麼辦」、「那大姑放的屁也是葷的，萬一被二姑聞到怎麼辦」。