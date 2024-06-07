事前沒說！她怒公婆要孫子喊叔叔「爸爸」 老公1句話遭網砲轟

老一輩的人對於傳宗接代一事非常注重，有一名女網友抱怨小叔因一場意外而過世，但因為未婚沒有子女，公婆竟然擅自要求女網友兩個兒子的其中一個，以後祭拜時要叫叔叔為「爸爸」，讓她聽了氣炸，怒批不受尊重。

原PO在Dcard發文表示，婆婆有三個兒子，她老公排行第二，大伯只生了一個女兒，而小叔未婚無子女。小叔因為去（2023）年一場意外而過世，名下沒有任何財產，連儲蓄、保險都沒有。原PO說上個月在家庭聚餐時，全家人突然跟她大兒子表示以後要改叫小叔做爸爸，「以後你就有兩個爸爸」，讓她聽了非常不滿。

原PO質問為何沒有一個人先跟她說這個決定，「這也是我兒子，要我兒子叫別人爸爸前難道不需要經過我的同意嗎？」公婆則解釋只是拜拜時嘴巴上叫爸爸，沒什麼好大驚小怪的，老公也表示有想過要先告知，但不知道原PO會不會同意，而且只是拜拜的時候叫叔叔「爸爸」，好像也沒什麼，所以就想順其自然而沒有多提。

原PO聽了相當生氣，覺得很不受尊重，認為自己是孩子的媽媽，卻沒有經過同意而擅自決定，「我真的過不了心裡那道崁，到現在我都不想再回婆家了」。

貼文讓留言區全都炸裂，「讓妳小孩叫外面的叔叔爸爸，看你老公有沒有關係」、「可以跟小孩說因為叔叔沒有晚輩，未來祭拜也請他一起幫忙祭拜，但不需要用這種奇怪的關係吧？」、「這跟我家一模一樣，我弟被迫認我叔叔為乾爸爸，我爸完全沒告知我媽，超可悲」、「常常就是為了尊重傳統，搞得民智未開」、「老公都不挺了，經濟能力可以就離婚吧」、「妳老公一點都不尊重妳，而且即使明明知道妳會不開心還瞞著妳這麼做」。