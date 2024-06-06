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「不然要叫妻子來！」8旬翁存款提領一空 嚇到立馬說出被詐原因

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「只愛妳不會出軌」 人妻揭老公荒謬性癖：他們就是這樣互相意淫

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨老公即使婚後仍和異性曖昧不清，最近更發現枕邊人的荒謬性癖，讓她痛罵「真的噁到」。示意圖／ingimage
一名人妻抱怨老公即使婚後仍和異性曖昧不清，最近更發現枕邊人的荒謬性癖，讓她痛罵「真的噁到」。示意圖／ingimage

結婚後是否還能有異性朋友常是網友爭論的話題，若能保持適當距離，婚後保有異性朋友未嘗不可。一名人妻發文抱怨老公不僅婚前，甚至結婚生子仍和異性保持曖昧關係，近期更抓包枕邊人一項「荒謬性癖」，讓她怒轟「真的噁到」、「他們就是這樣互相意淫的吧」。

一名人妻在Dcard以「老公的性癖噁到我」為題發文，她提到目前和老公結婚三年並育有一子，無奈從戀愛到結婚都為了老公和異性間的曖昧關係爭論不休。

原PO表示，老公不僅和女同事上班膩在一起，下班深夜也在聊天，即使直球和老公溝通，也只得到「不是這個女生以後也會有別的，幹嘛在意」、「我只愛妳又不會出軌」等回覆。為此原PO坦言已求助身心科醫師，雖然持續服藥改善精神狀況，但仍不時暗忖「搞不清楚到底自己愛他嗎？為什麼還要愛他」。

接著原PO話鋒一轉，她意外發現老公私藏和曖昧對象們的AI合成照，內容全是雙方的性愛內容，「完全裸露的那種，像A片封面那樣」，內容之誇張讓原PO忍不住痛罵「真的噁到」、「他們就是這樣互相意淫的吧」。面對老公的荒謬癖好，原PO也拋出4大問題求助網友：

1.如果老公沒錢，離婚後我的孩子能拿到該有的費用嗎？
2.離婚的程序，如果他不想離婚是不是就要打官司？
3.孩子已就學、娘家則在不同縣市，希望能獲得離婚後小孩未來生活的建議。
4.為了讓老公投資信貸50萬，若離婚能透過法律求償嗎？

荒謬事情曝光後引起網友熱烈討論，「為什麼妳還是要跟他講道理，他就是非正常人，妳想一想現階段有辦法獨立嗎？身為媽媽了，請思考妳和小孩未來的人生」、「趕快把那些證據存下來，離婚讓他淨身出戶」、「他從戀愛時期就這樣，沒有演戲也沒騙妳。所以我比較好奇，妳為什麼要跟他結婚、又希望他改變？」、「離開他啊，為什麼要讓自己繼續在這種他製造的有毒環境？」、「婚前腦子進水，都是婚後流的眼淚」。

AI Dcard 全裸 性愛 老公

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