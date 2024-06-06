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沒交往就花3千…他驚和女生約會這麼貴？網教戰「去這裡」省很大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友抱怨交往女生花費太多，引發熱議。示意圖／ingimage
一名男網友抱怨交往女生花費太多，引發熱議。示意圖／ingimage

物價越來越高，和朋友聚會相對的花費也越高。一名男網友抱怨「原來和女生交往都那麼貴」，表示近日和一位女生相約出遊數次，每次花費都要兩三千元，讓平時省慣了的自己很難接受，哀嘆「難怪我單身」。

一名男網友在「Dcard感情板」發文寫道，近日和一位女生相約出遊了幾次，行程大概就是吃飯、逛夜市和看電影，結果回家計算開銷，竟然都要兩三千元，驚訝「原來和女生交往都那麼貴」，更何況兩人根本沒交往，連手都沒牽過。

原PO表示，自己平時算是相當節省的，約會動輒就要花掉好幾千元，真的很難接受，「想到花錢，我完全就沒興趣了」，自嘲自己可能不適合做這些吧，難怪還是單身。

貼文引發熱議，網友紛紛留言回應，「誰叫你帶她去夜市，現在夜市是身價破億在逛的」、「不是交女友很貴！是談戀愛很花錢！男的女的都一樣！」、「與人交際本來就蠻花錢的（不只談戀愛，跟朋友出去玩啊之類的，也都很花錢）」、「約會、小約，幾千算少了，你要是一起去旅行的花費，那不就更不能接受了？」、「談戀愛真的很花錢，所以沒錢請單身」。

也有人表示，如果怕花錢「AA不就好了」、「又不一定要去花錢的地方，是你太少跟女生約會好嗎，很多地方不用花錢，做點功課吧」、「教你一招，帶她去爬山」，也建議原PO「交往是為了瞭解人品三觀，以後要一起生活，所以你應該找消費三觀一樣的」、「你應該沒有很喜歡她」。

女友 約會

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