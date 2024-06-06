他帶女友回家「滄桑浴室」嚇跑對方 過來人吐經驗： 邊發抖邊刷地

情侶之間的衛生觀念若不稍加注意，很容易造成兩人相處上的摩擦。一名網友分享，他第一次帶女友回家過夜，本來聊天互動皆很正常，沒想到對方上完廁所便說想回家，因為對浴室的環境有點在意。於是他在Dcard問大家「是女生都這樣嗎？還是他自己想太多？」

原PO對女友舉動感到相當錯愕，因為家裡是比較舊的公寓，「浴室大概就是那種有點歷經滄桑的style」，設備也老舊，不過馬桶都有打掃，只是免不了仍有一些黑黑黃黃的痕跡。

他也解釋，女友沒有到很嫌棄，只是不大習慣。經過這起事件後，他想很久，還跟家人討論是否應該將浴室整修一下，錢的部分他會自己出，當然一方面是希望給家人更好的環境。

貼文曝光，大多數網友認為男女觀念本來就不相同，「真的會在意，我家以前不在我媽名下，我媽忍受上面那種浴室20年，房子一到她名下，第一件事就是砸浴室全部換新」、「會在意，潔癖加強迫症會發作，大學天天在租的套房浴室裡面邊發抖邊反覆狂刷地板，然後加反胃」。

但也有人表示，「我以為浴室長這樣滿正常的…呃，台北10000以下的套房應該都這種的？」、「我覺得還好耶，一般舊公寓的廁所都是這樣呀，這是老舊的不是髒」、「我家跟這個差不多，沒想到原來在大家眼裡不能接受」、「我家廁所感覺比你家更有年代感，馬桶是酒紅色那種」。