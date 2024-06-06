30歲以上「姐姐」還有婚戀市場嗎？ 網曝1關鍵：幾歲不重要

現代人不堅守傳統觀念，不少人想當單身族，甚至到了一定年紀後才會想結婚，也越來越多姐弟戀和爺孫戀。一名網友表示，追劇時看到女主角比男主角大，兩人甚至差了一輪，因此好奇，現實中是否會有弟弟會看上30歲以上的女性，引起不少討論。

一名網友在Dcard「閒聊板」發文，她最近看了一部陸劇，女主角30歲左右，整整大了男主角一輪。她看完後不禁好奇，如果發生在現實生活中，30歲以上的女性，是否會被小弟弟看上，「30歲以上的大姐姐還有市場嗎？」，大家的看法如何，也好奇幾歲到幾歲才算成熟姐姐。

網友紛紛表示，「認真回：臉、身材、錢，妳就算30～50歲還是有稚嫩的靠過來～各取所需」、「幾歲不重要，外表保養的好跟穿著打扮得好看，最重要」、「不是也有人不少姐姐控嗎！？就愛姐姐款的呀！」、「劉亦菲到50歲我都可以」、「顏值真的蠻重要的，保養好、還有身材好、然後經濟獨立，老實說25-30之間的男生，比較想找能結婚的人，他們確實會追求比他們大的」、「重點不是你幾歲是你外表多正。你就算50歲外表能保持跟林志玲一樣，一樣一堆市場」。

有網友則認為，30歲女性反而看不上弟弟，「我30完全不會想找20初弟弟！女生黃金年齡在35前，不能浪費時間在不對的人，要找有結婚共識的，相處得來的」、「以我身邊的真實案例來講，都是30歲姐姐看不上20歲弟弟欸…一堆有在保養跟健身的女生根本看不出是35還是25…男生的話，20歲除非家裡有礦，不然都會被嫌說沒時間等對方事業成長，就算家境不錯，通常也會被嫌想法太幼稚，所以目前遇到都是姐姐看不上弟弟」。

網友分享自身經驗，「幾歲真的不重要，外表好看贏一半，成熟有魅力又會賺錢根本天菜。當時我老婆40歲我24，現在老婆53歲我37。只是出門常常會被誤認兒子帶媽媽…」、「我朋友42她男友32…她們交往10年左右了不結婚，但男生有買了一間房送她（市值約快4000萬）所以看緣分」、「我每一任都是跟弟弟在一起，差最多差到8歲，其實就是看臉啊，女生長得幼態點，很適合姐弟戀。我們家每個女生都是姐弟戀結婚的」。