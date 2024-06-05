多勸無用！婆婆因「漏做一事」小孩變扁頭 過來人很火：要立馬止損

許多婆婆都會搶著照顧孫子，但因為教育方法和理念有所不同，常會造成婆媳關係決裂。有一名網友就透露婆婆表示可以顧孫子，卻故意讓小孩「睡扁頭」，至今ㄧ直無法釋懷。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，第一胎是男孫，婆婆很興奮，ㄧ直在跟小孩的媽媽爭搶，主動表示自己可以顧孫子，媳婦休完產假可以回去上班，原PO雖然很感謝有後援，但婆婆ㄧ直執意要按照自己的方式照顧。

原PO指出，有件事讓她很介意但已經來不及挽救，就是婆婆故意讓小孩「睡扁頭」，期間向婆婆反應過很多次，也有教導該怎麼避免，但婆婆很堅持，而且很得意把小孩的頭顧得很扁、很好看，由於婆婆自己是扁頭，小孩爸爸的頭也很扁。自己真的覺得很對不起小孩，原本頭型很圓很漂亮，真的很後悔相信婆婆，造成小孩「重度」扁頭，就算有髮型修飾，還是很明顯扁頭+臉大，頭型是一輩子的事，ㄧ直無法釋懷。

貼文一出，引起廣大網友熱烈討論，「講不聽就要立馬止損了...」、「千萬孩子別給婆婆顧會氣死，老人講也講不聽」、「我家因為親餵所以頭型都是圓的」、「我兒子也是扁頭，擔心他以後當兵剃完頭髮會被笑」。有網友認為婆婆漏做一事才導致扁頭，「可以側睡，比較安全，小孩也有安全感，頭型也很漂亮！」、「那是懶，不想顧頭型，因為要注意左右前後睡的時間與方向」。

大部分網友表示頭型多是因為遺傳影響，「頭型遺傳居多」、「跟爸爸、媽媽的基因關係比較大吧」、「頭型其實是遺傳，骨頭就在那邊」、「頭型是遺傳的，是扁頭基因怎麼顧都還是扁的」、「扁頭其實是遺傳」、「我覺得扁頭是基因造成的」、「頭型應該是跟遺傳有關係吧」。有另一派說法是頭型在1歲前可以調整，「6個月前都還能睡回頭型，1歲難了」、「6個月前還能調整回來，我們家是睡西班牙的枕頭」。

有許多網友認為原PO不習慣婆婆的做法可以自己或請托嬰照顧，「睡扁頭也不是一兩天造成的，確實該責怪自己的縱容」、「妳不知道托嬰中心補助很多嗎？結案」、「有些長輩是真的蠻喜歡扁頭的，如果不喜歡婆婆的照顧方式，那就是自己顧」。