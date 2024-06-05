再婚尪繳不出房貸要妻補貼 她提同居卻遭拒「我媽會生氣」…網勸：快放生

在現代社會，離婚後與他人重組家庭的例子並不罕見。不過日前有位人妻發文訴苦，指丈夫對待小孩的態度雙標，一聽說前妻嫁到國外，便馬上替兩人的小孩辦理依親居留的手續，也多次提到會將自己的房產留給他們。但丈夫時常繳不出房貸，原PO於是提議與兒子搬進他家並補貼貸款，卻被以「家人會不高興」拒絕，讓她氣憤地怒斥丈夫「自私自利」。

原PO於FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她和丈夫兩人都是再婚，她與前夫育有一子、丈夫則和前妻生了一男一女兩個小孩。原PO表示，丈夫得知前妻嫁到國外後，連前妻及再婚對象的經濟來源、子女未來要住哪都不知道，就急著幫兩個小孩辦理依親手續，只因為那裡是許多台人夢想移民的國家。

原PO更指出，她與丈夫各有一棟房產，她沒有貸款，老公則還有好幾百萬的房貸。丈夫三不五時就會告訴他的子女，將來會把房產留給他們，但他既沒存款、薪水又低，時常需要原PO補貼他繳交房貸，甚至日常開銷都是花原PO的錢。

原PO曾向丈夫提出，這樣下去壓力太大，想將自己的房產出租，並帶著與前夫生的兒子搬進他家，再拿租金補貼他的房貸。但丈夫十分反對，表示這樣做婆婆會生氣、他的子女也很反感。原PO聽完大罵丈夫「雙標」，指責對方的行為自私自利。原PO認為，自己該即時止損，日後將不再資助丈夫的房貸及日常花費，過回原來輕鬆的生活。

許多網友在文章留言勸原PO趕緊放生丈夫，「只想到自己的利益從沒想過你，這樣還不放生是留著幹嘛？繼續拖垮你嗎？」、「為什麼不恢復單身，這種無底洞的男人很可怕欸」、「他沒辦法接受你小孩，卻要你的錢。你有房有工作能力，根本不需要他，單身不好嗎」、「你老公到時候肯定罵你無情、不顧念情分，你要不要思考一下退路」。

也有網友提供其他建議，「先分居吧，別浪費錢還幫他繳房貸，日常開銷也不用再負責他的，多輕鬆」、「優先顧好自己跟小孩吧。除非新歡是願意照顧你和你的孩子，否則根本沒必要交往，感覺他只是要你照顧他跟他的家庭而已，沒有要照顧你們的意思」。原PO則在留言區回應，之前兩人都住在她買的房子，最近已要求對方搬回家，讓網友更加氣憤「他真的吃乾抹淨」。