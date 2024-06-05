二寶媽算孩子命盤…算命師1句話她淚崩「沒救了嗎？」 網傻眼：留意你自己

有些女性想要孩子卻生不出來時，會透過人工生殖或試管嬰兒等方式。一名媽媽好不容易懷孕，寶寶出生後帶著時辰給師父看，沒想到師父卻表示，姊弟倆愛花錢又脾氣壞，令她相當難過，於是想問問網友們，「難道我的小孩真的沒救了嗎？」。

一名網友在Dcard「心情板」以「寶寶的命盤不好」為題發文，她是透過人工受孕及幾次試管後，好不容易辛苦懷孕的媽媽，她一心期盼著肚子裡的寶寶誕生，不料，某天羊水破了緊急開刀，於是沒在選定好的日子出生。

寶寶出生後，原po帶著時辰給師父算命盤，師父看過後表示，姊姊長大愛花錢、脾氣壞、寡婦又命中無子，弟弟則是長大愛花錢、脾氣更壞、還容易有犯罪行為的人。她聽到後難過到哭泣，目前還在坐月子，光想到這些就睡不好，令她相當煩惱，「為什麼我期盼這麼久的孩子，換來的卻是這樣的結果…」，引起不少人熱烈討論。

網友紛紛表示，「為啥你要相信別人說的話？？」、「傻眼，好不容易才有的寶貝，就因為師父幾句話，連自己的媽媽都不相信孩子的人品，要確定餒？？？」、「有這種媽媽，命盤差我先信了」、「你小孩好可憐，還沒長大就被江湖術士貼標籤」、「建議你換一個人看吧！換到結果你聽著順耳為止」、「不要這麼迷信好嗎！多看一些育兒跟教育的書比較實際」、「老來得子又是人工受孕的小孩，多半寵到不行吧，留意你們的教養方式吧」。

有網友則建議，「愈怕愈像，還是注意你的意念，雖不是故意的，卻詛咒起孩子，小孩的意識是薄弱，容易輸入觀念，之後教育孩子時，也勿一氣之下說出師父對他的評斷，就像有些老一輩會罵小孩還撿角之類」、「小孩的個性決定因素大多來自家庭教育，如果生辰和算命命名那麼有用，那有給算命算過的應該現在都是黃仁勳、張忠謀了」。