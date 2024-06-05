錢能解決問題？婆婆罵媳後包萬元紅包致歉 網嗨喊：比去台積電還好賺

如何處理好婆媳關係是每個家庭都要面對的議題，遇到不講理的婆婆，媳婦就會面臨是要忍氣吞聲，還是奮起反抗的難題。一名網友在網上發文，稱婆婆會對自己無理責罵，但婆婆致歉的方式卻十分特別，讓她猶豫是否該「把這口氣忍下來」。

網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，每次被婆婆無理責罵後，她就會包個萬元的紅包向自己致歉。這也讓她好奇，會不會真的有媳婦會為了錢，就把這口氣忍下來？

貼文一出引來大量網友回應，不少人嗨喊找到賺錢好方法，「我可以，請問還缺人被罵嗎？急！線上等」、「每天罵，一個月就有30萬了，一年就365萬了，這麼好賺，忍了吧。就當婆婆是機車上司，啥也不懂，但一張嘴就會吧吧吧的罵就好了」、「會，還希望天天罵天天都有紅包收，我就變小富婆」、「罵一次給一萬的話比上班還好賺很多，請問妳婆婆還缺媳婦嗎」、「每天罵一次，天天領一萬，比去台積電上班還好賺，我可以」。

當然還是有網友表示自己不會受這個氣，「要1百萬才可以」、「妳有病嗎，妳收了下一次還是會被罵的」、「收下，在她罵的時候拿出來請她閉嘴呢？」、「如果我可以賞她幾巴掌然後也給她錢致歉的話，我會考慮忍一下」。