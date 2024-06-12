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家有大食怪小孩怎麼辦？暑假要來了挫咧等…網笑：把自家當最大養豬戶

聯合新聞網／ BabyHome

【文：武美齡】

一位媽媽在「家有中學生社團」分享自家有大食怪孩子，憂心表示兩姐弟的食量大到嚇人，且晚餐過後兩小時還要再吃點心，上網抱怨「想到可怕的暑假要來了，媽媽好心累」，引起網友熱議，有家長感同身受回應「我也笑自己是最大養戶！」

小家有大食量孩子爸媽：好像養豬戶、一天六餐當坐月子養

孩子食量是許多家長關注的議題，食慾不佳擔心營養不足、長不高，而家有食量大的孩子同樣讓家長操煩。一位家長在臉書社團分享，家有14歲、10歲孩子，晚餐基本標配是半斤肉、蛋一人一顆、青菜1.5包、一條虱目魚、一杯米，「餐後還要兩份水果，兩個小時後還會要喝牛奶，吃點心，想請問我家的小孩是大食怪嗎？」

話題一出引起家長熱議，感同身受的爸媽們紛紛表示：「我家國一也蠻會吃的，一餐水餃要28顆，粽子的話要三顆」、「我們家小孩一天可以吃六餐，像坐月子一樣」、「我家也是這樣，還要加倍，他爸都笑自己是最大養豬戶」。

「你那是兩個孩子，我家一個孩子就跟你家兩孩差不多食量....我才要哭吧！」、「每1～2個小時就喊餓，每天被他們追著討食物真的很可怕」、「你家吃的量大概是我們2個小孩的早餐，晚餐我都煮你的2倍，而且吃完馬上問有點心嗎？」

另一派家長則投以羨慕眼光，「有點羨慕，我家兒子15歲，有時候食量比幼稚園大班小孩還小，身高令人擔憂」、「好羨慕，我家的小六都只吃5顆水餃」、「感覺你家姐弟不挑食，食慾旺盛，真好！」。

也有人認為版主所述的孩子食量並不算多，「一杯米也才兩碗飯，加上肉菜蛋，不多啊」、「應該是媽媽食量太少吧！這樣份量不多啊！到了國高中會吃更多」、「很正常正在發育喔！只要體重沒過重不用太擔心」、「孩子在長身體很正常的請放心，最討厭的是他怎麼狂吃都很瘦，媽媽吸空氣就胖」。

孩子食量如何控制得宜？國健署這樣說

國健署建議，學齡期3～6年級的孩子每日應攝取六大類食物，包括全穀雜糧、乳品、豆魚蛋肉、蔬菜、水果以及油脂與堅果種子類，每日熱量為男生2350大卡、女生2250大卡。此外，高年級的女生邁入青春期，要攝取富含鐵質的食物，避免缺鐵而造成貧血。

若孩子食量過大而有體重疑慮，國健署表示，因兒童還在生長發育，體重也會變動，可先參考「兒童及青少年BMI值」來判斷體重是否標準。若有肥胖狀況，不建議採取激烈減重手段，避免對生長產生不利影響，應以均衡飲食搭配規律運動即可。

身體質量指數BMI的計算方法：BMI=體重(公斤) ÷身高(公尺)÷身高(公尺)

圖片來源/國健署
圖片來源/國健署

小孩 暑假

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