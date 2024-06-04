怕肚子凸不好看！3個月孕婦猶豫「生完小孩再拍婚紗？」 網揭2原因勸退

與另一半結婚時，你會拍婚紗照來紀念嗎？一名女網友表示，自己目前懷孕3個多月，本來規劃婚紗照全部都外拍，但近期天氣不佳，怕未來肚子越來越明顯，婚紗照拍起來不好看，猶豫要現在趕快拍完，還是等生完小孩再補拍？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「懷孕拍婚紗還是生完再拍？」為題，指出自己和老公都喜歡婚紗照全部外拍，但近期因天候不佳，擔心孕肚越來越明顯，拍照起來不好看，考慮是否生完小孩再重新拍攝。不過她也擔心產後身材未恢復、落髮、顧小孩沒體力，或禮服重新挑、流程重跑一次的問題，好奇大家會選擇趕快拍一拍，還是乾脆明年再拍呢？

貼文一出後，多數網友認為生完小孩會沒時間、肚子也不一定瘦得回去，建議現在拍完，紛紛表示「生完小孩連睡覺時間都沒，妳確定有時間跟身材拍婚紗？」、「生完小孩後，完全沒力氣想去弄婚禮婚紗這些事情的」、「生完除了睡覺其他什麼都不想做」、「趕快拍，生完肚子要瘦回去要不少時間」、「生完的肚子應該比3個月的肚子大」、「先拍，生完不一定瘦得回去」、「絕對要先拍，如果妳要省錢也可以往後啦，然後就會累到不拍了」。

此外，也有不少網友認為乾脆別拍婚紗，紛紛回應「不要拍，真的，錢省下來可以做很多事」、「生前沒有拍，生後基本上只想把錢花其他地方」、「早拍晚拍都沒差，反正最後只是一堆垃圾」、「沒聽過婚後婚紗有拿出來看的」、「啥時拍都一樣，都是放在儲藏室積灰塵」。