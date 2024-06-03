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她一聽婆婆說這句話就很火 過來人有同感：結婚第一天就這樣說了

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳示意圖。 圖／ingimage
婆媳示意圖。 圖／ingimage

婆媳關係是華人家庭中最難解的問題，畢竟沒有血緣關係，生活背景、習慣、價值觀都大不相同，相處起來難免會有摩擦。有一名女網友就透露自己最討厭婆婆對她說的一句話，只要一聽到就很不爽，想問其他人是否也有人和她一樣？貼文一出，多數人都勸她聽聽就好。

女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己很討厭婆家對她說「我把妳當女兒看」這句話，只要一聽到就會非常的火大，原PO不知道是否有其他人跟她一樣也很討厭這句話，因此想問問大家的看法。

貼文讓不少人認為這只是場面話，「呵呵，聽到這句話，妳得當心了，意思就是佔妳便宜，妳不能拒絕的」、「會說『我把妳當自己的』也很讓人火大，這種人很會討人情，他做的都情份，妳做的都是糞」、「這是場面話，聽聽就好」、「不可能把妳當女兒看」、「自己生的是寶，別人生的是草，永遠不要相信婆婆說的屁話」、「意思就是妳不是她女兒，因為正常人對自己女兒絕對不會講這句話」、「那只有做事情的時候，分財產的時候妳就是外人」、「真的發自內心把媳婦當女兒的，不會把這句話掛在嘴邊，而是用行動證明」。

還有過來人分享心得，「聽過，無需當真，真的遇到大事件是分得很清楚，媳婦依然是外人」、「聽過，意思就是得順她意，不能不順，她叫妳往東就得往東，不能問也不能頂嘴」、「場面話+1，結婚第一天就這樣說了…回想起來太可怕」、「有聽過…但是久了就可以看出感受，其實還蠻雙標又雙面」、「我也聽過，熬了幾年之後真的有對我比較好，但是還是不能比親身的」。

婆婆 媳婦

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