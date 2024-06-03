頂客族夫妻遭家人頻繁情勒求送禮 竟還私下狂討論「以後財產歸誰」

養育小孩開銷大，讓現代越來越多夫妻決定當頂客族。不過，有女網友在「匿名公社」透露，她和先生婚前已和家人坦白兩人不生小孩，而隨著弟妹們結婚生子後，卻開始被要求送禮，若自己稍微不情願，爸媽甚至會說「你們不用養小孩，生活過的爽爽的，送個禮有什麼困難」，讓她很不開心。

原PO表示，她跟先生都是長子、長女，兩人在25年前結婚時，就有共識要當頂客族，很坦白地家人說，他們決定一輩子都不生小孩。沒想到，隨著弟妹結婚生子，家人們卻開始一連串的親情勒索。

原PO指出，她弟弟的小孩上國小、國中、高中時，她和先生都會被要求送禮，就連小姑的孩子也不例外，「禮還不能送的太寒酸」。她透露，若兩人稍微不情願，弟妹或雙方父母還會說，「你們不用養小孩，生活過的爽爽的，送個禮有什麼困難」，而最近小姑的小孩即將上大學，更是被要求送一台機車。

更厚臉皮的是，雙方父母皆異口同聲的說，「以後孩子們也會照顧、孝順我們，現在送點禮怎麼了？」原PO表示，夫妻倆有基金股票與存款，夠支持晚年生活，且房子的貸款也早已付清，因此從未要求晚輩未來必須孝順他們。

原PO坦言，畢竟看著自家晚輩長大，所以兩人願意送合理的禮物，「但開口要求高額禮物，我真不知道你們哪來的臉？」她指出，家人們甚至會私下討論夫妻倆的財產該歸誰，讓她氣得直呼「很噁心」。

貼文底下，許多網友替原PO抱不平，「真是不要臉的一群人，你們的心要夠狠啊，不然有你們受的」、「千萬不要幫別人養小孩」、「上大學送機車，那以後結婚生子不就送房子？」、「吃相太難看了」。

還有不少人遇過類似情況，「我很能體會妳的感受，因為我家也是這樣，我是打算婚後不生，我父母竟然要我放棄繼承財產」、「我同事也碰到類似情況，她媽媽總是問她存款多少、房子股票值多少錢，她跟她老公要出國旅遊，她媽媽就阻擋說，不如把錢省下來以後給弟弟的小孩」。