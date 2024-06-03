準醫師娘無病呻吟？她心疼男友值夜班還進開刀房 過來人冷回：一切靠自己

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聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名女網友在論壇Dcard上以「另一半是醫生的感覺」為題發文，她表示，今天是男友第一天值班，她想說睡前來關心一下他，就發LINE：「還好嗎？」，結果男友剛好有急診，立馬回覆她：「對不起，我在做手術」，讓她感到心疼，捨不得他那麼辛苦。貼文一出，引發網友熱議。

原PO表示，非常感謝辛苦付出的醫護人員，她好捨不得男友那麼累，但也覺得他很棒，除了幫助病人之外，還在百忙中回覆她的訊息，還跟她說對不起，原PO覺得根本不用這麼說。

原PO透露，等男友下班，她一定要去接他，好好抱抱他、親親他，告訴他是一個多棒的男人，同時她希望大家一定要體諒忙碌的醫護人員。她老實說，看到男友不能好好睡覺，忙碌了一整週，心裡還是會感到難受，她想問：「大家也會有這種感覺嗎？」

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「什麼職業不辛苦？」、「為什麼要跟別人炫耀另一半職業」、「做手術還能回訊息？」、「在6月第一次值班？是學生夜間學習吧」，不過有網友表示「真心非常感謝醫護人員」、「難怪醫生喜歡護士小姐姐，可愛又能常常見面」。

另一半同樣是醫生的女網友回應「啊，老公是外科醫生，後來你就會慢慢習慣，家裡你要照顧，幫他準備好晚餐，懷孕也要靠自己」、「顆顆顆，老公是醫生不是炫耀，只是覺得真的沒有比較好」、「老公是醫生，我們住一起，上週他值班、聚餐、開刀，我們沒有一天一起吃晚餐，習慣就好」。

Dcard LINE 男友 醫生 醫護人員

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