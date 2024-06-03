人妻遭父女「唱雙簧圍攻」批女兒：有點婊 網一看反指另1重點

子女踏入青春期，難免會出現反叛父母行為。台灣有人妻在網上抱怨，由於自己有一次走錯路，被丈夫和女兒「夾攻」，前者埋怨「真的很笨」，後者更自稱「可以代替媽媽」，父女態度親暱，人妻慨嘆「不小心看錯路而已」，同時狠批女兒平時生活習慣非常糟糕，甚至在家中地板吐痰，相信踏入反叛期，令人妻不得不抱怨女兒「有點婊」，但會嘗試改變教養方式，並和她好好溝通。

網友紛紛留言「其實你老公問題比較大吧，在女兒面前這樣說妳，也讓女兒覺得可以這樣說自己的媽媽」、「可能需要先教育爸爸？隨便就這樣罵人，女兒可能也覺得這沒什麼就跟着學」。

該人妻在「Dcard討論區」以「覺得女兒有時候有點婊」為題表示，和丈夫結婚超過20年，育有2子1女，兒子分別就讀小五和國一，女兒則是高二生。早前全家人一起出去踏單車，由於首次前往該處，所以對路況都不熟悉，原PO和丈夫一邊踏單車，一邊研究路線，女兒跟住一起看，兒子則在一旁玩耍。

後來他們決定去向，走了一段路後發現走錯路，丈夫當刻抱怨「真不該聽你（原PO）的，你的腦到底是幹嘛用的？」 ，女兒落井下石表示「媽媽講的每次都是錯的，就應該聽我的」，丈夫更說「你媽真的很笨」，女先直言自己可以代替媽媽，說完挨近父親身上。原PO形容「覺得很難過」，只不過不小心看錯路，他們不停抱怨，把她丟在一旁。

人妻更批評女兒的生活習慣其實非常糟糕，「總是把衛生紙亂丟，還會吐痰在地上，房間裏的衣服堆積成山」，只好幫她摺衣服。女兒更加不會幫忙做家務，叫她下去幫忙倒垃圾，她就會突然暴怒，聲稱耽誤讀書，但她在房中不是在化妝拍照，就是在戴耳機聽音樂，成績近乎墊底。她抱怨和女兒生活很辛苦，「女兒小時候也很可愛啊，怎麼長大之後就變得這麼討人厭了呢？」。

對此，網友指出，「哪個媽媽會用『婊』去形容自己的女兒啊？你們家庭教育應該比較有問題吧？」、「吐痰在地上也太噁」、「你先生對你的態度比較有問題，女兒不做家務的部分，看敘述是你寵出來的呀」、「老公不尊重你，女兒有樣學樣，孩子不幫忙家務是家庭教育問題」。

原PO事後承認「提到女兒婊是很偏激」，只是抱怨女兒平時令她感到困擾的生活習慣，相信女兒踏入反叛期，加上脾氣比較倔強，所以才會有離譜行為例如吐痰，會改變教養方式和好好溝通，同時徵求大家建議。

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文章授權轉載自《香港01》