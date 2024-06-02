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被哥哥女友抱怨出國沒送禮 妹妹反遭網友大酸「小公主」

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友出國從沒買禮物給哥哥過，因此被哥哥女友質疑不貼心。示意圖／Ingimage
女網友出國從沒買禮物給哥哥過，因此被哥哥女友質疑不貼心。示意圖／Ingimage

許多人出國旅遊時會準備伴手禮給親朋好友，不過若是經常收禮不送禮，那就難免會落人口舌。一名女網友表示，她請哥哥跟女友出國時，幫她買喜歡的卡通杯子，事後才得知哥哥女友質疑，她出國都沒有買禮物，卻要求哥哥買伴手禮給她，並不合理。其他人看完敘述，卻反過來質疑她自私，還想帶風向埋怨哥哥女友，狠酸她是「小公主」，也建議她下次出國帶禮物給哥哥女友。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她的哥哥上月與女友一起出國旅遊，她請哥哥為自己買卡通杯子，後來因為得知價格太高，本來已告知哥哥不需買了，想不到哥哥仍有幫她買回，且也沒有向她收錢。

原PO跟哥哥聊天時，對方告訴她「妳完蛋了，妳被我女友點名做記號了，妳出國都沒有買東西給我」。哥哥說，本次旅費是他付錢，因此杯子這些伴手禮是女友付錢，女友才會打抱不平，甚至要哥哥向她收杯子的費用，哥哥笑稱「最好這次出國好好表現一下，不然妳真的完蛋了！」

原PO表示，她近期出國五次，都沒有買禮物給哥哥，其中有一次本答應要幫忙買泡麵回國，卻因為忘記而食言。她表示，之前曾跟哥哥女友一起吃飯，沒想到對方對自己的評價不佳，因此讓她有點難過，事後她傳訊向哥哥致歉，還想問爸媽如何補救，又擔心告知爸媽此事，可能破壞哥哥女友形象。

其他網友則留言，「妳哥跟妳講女友的想法，很有豬隊友的徵兆，再來買給自家人的東西，應該也是要妳哥自己付錢，女友不是你們的家人，她付錢當然會心理不平衡。我是妳的話，下次出國會特別買一份給女友的禮物，然後裝沒事看哥哥哪天繼續捅簍子」、「主要是妳請人家幫忙買，自己卻沒有想著回饋，而且哥哥也只是用輕鬆的口氣跟妳說而已，不用特別把風向導向他的女友很不好，下次出國帶個小禮物回來不就好了，皆大歡喜」

Dcard 伴手禮 出國旅遊 女友 禮物

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