男友超貼心…她沒安全感「糾結1問題」 釣全場狂蓋放閃樓

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聯合新聞網／ 綜合報導
有些人在談戀愛時，會不確定對方是否足夠愛自己。示意圖／ingimage
有些人在談戀愛時，會不確定對方是否足夠愛自己。示意圖／ingimage

有些人在談戀愛時，會不確定對方是否足夠愛自己。近日，一名女網友在Dcard透露男友平時會在意所有浪漫的小細節，但自己卻無法確定對方是否真的愛她，於是發文尋求其他網友意見。

原PO表示，男友平時對她很好，「帶我去吃吃喝喝、送我上下班、也很照顧我、走路總是讓我走裡面、手上東西都是他拿」，所有生活的小細節都會顧慮到。

不過，原PO指出，她心裡總會不斷閃過一個念頭，「他是真的愛我嗎？」擔心男友所做的貼心行為都只是反射動作，並非出自真心。她坦言，自己也不理解為何會出現這種想法，於是發文提問「大家都是從什麼地方、什麼時候，肯定地感受到男朋友真的愛妳呢？」

貼文一出，不少女網友分享與另一半的溫馨互動，「對方自己省吃儉用，每天早餐只吃50塊，但幫我買早餐買到2、300塊，都懷疑他是不是在餵豬」、「玩刺激的高空遊樂設施太緊張，所以整趟都在大叫我的名字」、「當我遇到困難，他都會即時對我伸出援手的那一刻，都感覺他超愛我的」、「在意見不同時，能夠好好的溝通表達，不是大吵、冷戰、浪費相處時間，可以非常明確的感受到兩人在一起是加分的」。

還有人提醒原PO，「就算教得好，也得他愛妳才會做，不要把對方對妳的好當成理所應當」、「有些男生表達愛的方式比較含蓄，也沒想過有需要把愛主動表達出來，他們根本把愛融進日常生活了」、「女生在感情裡面不是只有被動、被愛，也是要主動付出的啊」。

原PO後來補充，自己可能是因為經前症候群而胡思亂想，並再次強調男友的貼心，「或許正是因為這樣，才偶爾會覺得不真實、害怕失去吧」。

Dcard 女生 男友

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