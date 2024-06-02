夫忙玩手遊不陪進產房⋯她怨連生三胎還被家暴 網狠酸：自找的

家暴零容忍！一名人妻抱怨，她連生三胎，老公都不願陪她進產房生產，甚至還在外面打手機遊戲，如今老公經常酒醉後對她打罵，還向孩子說「媽媽就是笨，做事情那麼粗魯」，種種事蹟都讓她心寒。其他人卻不解，老公對她這麼差，為什麼還要連生三胎，狠酸這名人妻「自找的」，希望她能下定決心離婚，過更好的生活。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，她回憶自己生三胎的過去，生第一胎時，護理師詢問她的老公是否要陪同進產房生產，老公拒絕，還待在產房外打手遊，直到她成功產子，老公甚至還邀功「玩一場傳說小孩子就出來了」。

她生第二胎是在早上，原PO希望老公陪她進產房，對方卻說「妳不是生一生就出來了？」，依然拒絕要求。後來雖然原PO不想再生小孩，老公卻要求生第三胎，而她也照做。

該網友說，為了老公連生三胎，對方不只沒有對她更好，還會在酒醉後打罵，也經常跟孩子說「媽媽就是笨，做事情那麼粗魯」。平時她叫老公起床上班還會被罵，她無奈說，「到底我要怎麼做才好？如果離婚我又怕社會局把孩子帶走，怎麼做都不是，真的好累」。

其他人則留言，「妳把自己跟小孩過好，不理他或分居，可行嗎？喝酒鬧事都錄音錄影，蒐證夠了他就搶不到小孩」、「妳是笨啊！嫁這老公還不笨，更笨的是離婚小孩為什麼會被社會局帶走？」、「是不會避孕只會爽喔？腦子結構有夠神奇的，這樣還生到三胎。男的有問題，妳自己問題也很大啊」、「生一個算識人不清，到第三個才發現還不敢離，只能說自找的」。

有人鼓勵她，「妳的人生自己決定，網路意見看看就好，要怎麼做可以跟家人討論，有家人做妳的後盾的話，不管妳做哪種決定都不用害怕吧」、「先讓自己有工作收入，後面的事都好辦」、「不適合就離了吧！否則會痛苦一輩子，到最後傷痕累累還是得離」。

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