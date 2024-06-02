快訊

搶親新光金是有備而來？ 中信金「起手式」暗藏玄機

教甄答案爆爭議、出題錯字不斷 考生：一題之差影響很大

MLB／大谷翔平生涯百盜達陣 亞洲第4人、日本第3人

夫忙玩手遊不陪進產房⋯她怨連生三胎還被家暴 網狠酸：自找的

聯合新聞網／ 綜合報導
網友連生三胎，還被老公家暴。示意圖／Ingimage
網友連生三胎，還被老公家暴。示意圖／Ingimage

家暴零容忍！一名人妻抱怨，她連生三胎，老公都不願陪她進產房生產，甚至還在外面打手機遊戲，如今老公經常酒醉後對她打罵，還向孩子說「媽媽就是笨，做事情那麼粗魯」，種種事蹟都讓她心寒。其他人卻不解，老公對她這麼差，為什麼還要連生三胎，狠酸這名人妻「自找的」，希望她能下定決心離婚，過更好的生活。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，她回憶自己生三胎的過去，生第一胎時，護理師詢問她的老公是否要陪同進產房生產，老公拒絕，還待在產房外打手遊，直到她成功產子，老公甚至還邀功「玩一場傳說小孩子就出來了」。

她生第二胎是在早上，原PO希望老公陪她進產房，對方卻說「妳不是生一生就出來了？」，依然拒絕要求。後來雖然原PO不想再生小孩，老公卻要求生第三胎，而她也照做。

該網友說，為了老公連生三胎，對方不只沒有對她更好，還會在酒醉後打罵，也經常跟孩子說「媽媽就是笨，做事情那麼粗魯」。平時她叫老公起床上班還會被罵，她無奈說，「到底我要怎麼做才好？如果離婚我又怕社會局把孩子帶走，怎麼做都不是，真的好累」。

其他人則留言，「妳把自己跟小孩過好，不理他或分居，可行嗎？喝酒鬧事都錄音錄影，蒐證夠了他就搶不到小孩」、「妳是笨啊！嫁這老公還不笨，更笨的是離婚小孩為什麼會被社會局帶走？」、「是不會避孕只會爽喔？腦子結構有夠神奇的，這樣還生到三胎。男的有問題，妳自己問題也很大啊」、「生一個算識人不清，到第三個才發現還不敢離，只能說自找的」。

有人鼓勵她，「妳的人生自己決定，網路意見看看就好，要怎麼做可以跟家人討論，有家人做妳的後盾的話，不管妳做哪種決定都不用害怕吧」、「先讓自己有工作收入，後面的事都好辦」、「不適合就離了吧！否則會痛苦一輩子，到最後傷痕累累還是得離」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴 老公 離婚

延伸閱讀

先貧後富！「3生肖」年輕時艱苦 日後魚曜龍門、再也高攀不起

好市多驚見「推車小偷？」她結帳後整車消失 一票苦主喊：我也遇過

6月迎來大豐收！3生肖「苦盡甘來」財源廣、開錢源 你上榜了嗎？

不用靠拍馬屁...老闆就很喜歡的「2大生肖」到哪都能被重用

相關新聞

靠一夜情對象進入科技業！她發現對方有未婚妻 嘆：不能輕易離職怎麼辦

靠關係走後門，處境變得好尷尬！一名女網友透露，她受過去的砲友幫助下進入科技業，對方成為自己的主管，兩人也舊情復燃，不過後來她才發現，男方其實有未婚妻，原PO認為這段關係持續下去實在不妥，但礙於同處一個職場上，變得進退兩難。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她是誰？

被哥哥女友抱怨出國沒送禮 妹妹反遭網友大酸「小公主」

許多人出國旅遊時會準備伴手禮給親朋好友，不過若是經常收禮不送禮，那就難免會落人口舌。一名女網友表示，她請哥哥跟女友出國時，幫她買喜歡的卡通杯子，事後才得知哥哥女友質疑，她出國都沒有買禮物給哥哥，卻要求哥哥買伴手禮給她，並不合理。其他人看完敘述，卻反過來質疑她自私，還想帶風向埋怨哥哥女友，狠酸她是「小公主」，也建議她下次出國帶禮物給哥哥女友。

男友超貼心…她沒安全感「糾結1問題」 釣全場狂蓋放閃樓

有些人在談戀愛時，會不確定對方是否足夠愛自己。近日，一名女網友在Dcard透露，男友平時會在意所有浪漫的小細節，但自己卻無法確定對方是否真的愛她，於是發文尋求其他網友意見。

夫忙玩手遊不陪進產房⋯她怨連生三胎還被家暴 網狠酸：自找的

家暴零容忍！一名人妻抱怨，她連生三胎，老公都不願陪她進產房生產，甚至還在外面打手機遊戲，如今老公經常酒醉後對她打罵，還向孩子說「媽媽就是笨，做事情那麼粗魯」，種種事蹟都讓她心寒。其他人卻不解，她的老公對她這麼差，為什麼還要連生三胎，狠酸她「自找的」，希望她能下定決心離婚，過更好的生活。

大姑孩子偷吃她蛋糕 婆婆還找藉口包庇…人妻怨：還得重買一份

婚姻中妯娌關係是難解的議題之一，有一名女網友平時與老公住在婆家，而大姑經常帶小孩回來，或是請婆婆照顧小孩，然而大姑卻未經她同意，擅自打開她冰在冰箱的蛋糕，女網友下班後發現蛋糕被動過，大姑一家人連道歉都沒有，婆婆也一直包庇對方，因為業務需求，她還沒有拍開箱影片，只好再自掏腰包買一份，才能向廠商交差。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。