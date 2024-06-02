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靠一夜情對象進入科技業！她發現對方有未婚妻 嘆：不能輕易離職怎麼辦

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露，她受過去的砲友幫助下進入科技業，對方成為自己的主管，兩人也舊情復燃，不過後來她才發現，男方其實有未婚妻。示意圖/ingimage
一名女網友透露，她受過去的砲友幫助下進入科技業，對方成為自己的主管，兩人也舊情復燃，不過後來她才發現，男方其實有未婚妻。示意圖/ingimage

靠關係走後門，處境變得好尷尬！一名女網友透露，她受過去的砲友幫助下進入科技業，對方成為自己的主管，兩人也舊情復燃，不過後來她才發現，男方其實有未婚妻，原PO認為這段關係持續下去實在不妥，但礙於同處一個職場上，變得進退兩難。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO在Dcard發文指出，她與男方結識是在當年念碩班的時候，因為有升學壓力，所以說好純粹是肉體關係，她還大讚對方體力很好，每次都能讓自己解壓。沒想到多年後，兩人再相遇，她也靠著砲友擔任半導體製造廠小主管的裙帶關係，不用經過考試直接錄取，獲得一份薪水不錯的工作。

原PO表示，兩人重逢後再次擦出火花，馬上又發生關係，可惜對方體力大不如前，讓自己興致減半。此外因緣際會下，她又得知男方其實有未婚妻，儘管對方表示打算與現任女友分手、扶正原PO，她仍相當震驚：「我心情整個跟被雷打到一樣，莫名其妙變成了第三者，我完全沒想要破壞人家的伴侶關係」。

後來原PO嘗試冷處理，開始已讀男方的訊息，但男方整個公私不分，不僅在工作上常常情緒勒索，甚至要求她分擔非屬職責的工作內容。她也無奈嘆道：「我剛買房負擔很大，又不能輕易提離職，現在這個情況真的是難倒我」。

貼文曝光後，網友紛紛開酸，「換工作啊，還是其實妳也沒什麼能力可以換到更好的工作？」、「妳當初靠他才不用考試直接得到工作，又怎麼能要求他現在公私分明」、「妳靠他工作，他靠妳洩慾，互相利用剛剛好。小三就小三，打得落落長裝什麼可憐」。

不過也有網友替原PO講話，「女生被這種職場權力威脅真的很噁心，如果妳有能力，要果斷換工作，不然以後只會被這個男的重複加害」、「雖然不覺得妳對，但這個男的就是典型濫用權利、強迫女生就犯」。

Dcard 分手 半導體 女友 情緒勒索

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