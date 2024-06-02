大姑孩子偷吃她蛋糕 婆婆還找藉口包庇…人妻怨：還得重買一份

婚姻中妯娌關係是難解的議題之一，有一名女網友平時與老公住在婆家，而大姑經常帶小孩回來，或是請婆婆照顧小孩，然而大姑卻未經她同意，擅自打開她冰在冰箱的蛋糕，女網友下班後發現蛋糕被動過，大姑一家人連道歉都沒有，婆婆也一直包庇對方，因為業務需求，她還沒有拍開箱影片，只好再自掏腰包買一份，才能向廠商交差。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她與老公住在婆家，而大姑的小孩常常待在婆家，近日大姑夫妻倆要求婆婆將冰在冰箱的蛋糕切給小孩吃，婆婆告知蛋糕是原PO的，不能擅自打開未開封的甜品或食物，大姑夫妻倆卻說吃一點點而已，否則小孩一直鬧，婆婆只好順兩人的意思。

等到她晚上下班後找不到蛋糕，請老公去詢問，才得知是大姑一家人吃掉了，兩人也沒有任何歉意，婆婆向她老公說「只是吃了一點點而已，不然小孩一直問能不能吃」，老公反問「那就跟小孩說不能吃就好了阿，都小五、小六了，難道還會被食慾牽著走，吃不到就要哭鬧？」婆婆不斷包庇大姑一家人，還編藉口想自己擔罪，讓她非常無奈。

原PO表示，由於業務需求，她需要拍攝甜品開箱影片，結果蛋糕被大姑一家人偷吃，為了向廠商交代，她只好自掏腰包再買一份。

其他人則留言，「我身邊也有這樣的朋友，表面上人人好，但人人都被她背後說過壞話」、「小五、小六還會鬧？只是他們父母不想花錢再去買而已」、「明碼收費」、「有這種父母，小孩有樣學樣，早晚是要吃苦頭的」、「如果房間有空間的話，可以買小冰箱，真的很方便」。

不過也有人建議她搬出婆家，「說難聽點，那是他們的原生家庭，看不慣就搬出去」、「搬出去生活是最好的選擇」、「搬家啊，剛好有這樣好的理由，幹嘛不用」、「惹不起還躲不起嗎？隊友的原生家庭就是這樣，隊友也無法反抗，繼續這樣下去，問題永遠無解，妳還是每次只能來這邊發洩情緒，問題還是一樣存在」。