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嬰兒房太美！阿嬤竟要人夫「給表弟一家人借住坐月子」他傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表弟的老婆即將臨盆，阿嬤要求他給表弟一家人借住坐月子。示意圖，非當事嬰兒。圖／ingimage
網友表弟的老婆即將臨盆，阿嬤要求他給表弟一家人借住坐月子。示意圖，非當事嬰兒。圖／ingimage

婚姻牽扯到兩家子，若是遇到難相處或自私的親戚更是辛苦。有網友抱怨，他與老婆已在台北買房定居，目前老婆有孕在身，兩人因此布置嬰兒房，近日宣布喜訊後，竟得知外婆希望他能讓表弟及表弟媳借住坐月子，只因為表弟媳很喜歡他們家的嬰兒房裝潢，他自認跟外婆、表弟感情普通，直呼「這樣的情勒真的讓人不舒服」。

一名人夫在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他與老婆在台北買房定居，老婆已懷孕三個月，兩人得知懷孕後便開始布置嬰兒房，選購育兒用具，上周舉辦新屋派對宣布喜訊。

原PO近日接到媽媽的電話，一問才知道是外婆詢問是否可以讓表弟一家人借住他的房子，給表弟媳坐月子一段時間，並且讓表弟的新生兒入籍在台北。

原PO的媽媽從旁詢問，才得知想借住原因是表弟媳很喜歡他們家中的嬰兒房布置，要求表弟比照辦理，目前表弟媳已經快要臨盆，還沒有預訂月子中心、月子餐，也沒有準備嬰兒房，只有把一個老舊的嬰兒搖籃放在夫妻床邊，阿嬤得知舅舅跟表弟為此煩惱，才要求他的媽媽來勸說。

該網友傻眼表示，「我自認為跟外婆、表弟感情就滿普通的，我也不可能答應或去問老婆這問題。只是這樣的情勒，真的讓人不舒服」。

其他網友則留言，「不管感情好不好我都無法接受親戚來我家住一段時間，請神容易送神難，誰知道會不會住著不搬走」、「沒感情的親戚直接拒絕就行了，免得自找麻煩」、「笑死人了，你表弟喜歡自己買呀」、「霸氣點直接拒絕，親兄弟都明算帳了，還表弟勒！自己沒能力要蹭別人家，講出去不怕找地洞鑽嗎？」

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