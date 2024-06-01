老婆懷孕後性慾旺盛…人夫每天被榨乾「吃完飯就開戰」 網喊珍惜：生完直家出家

一名男網友發文抱怨，老婆原本性慾不大，但懷胎兩個月後突然性慾大開，每天都要行房一次，起初他很開心，卻沒想到這是「地獄開始」，現在老婆吃完飯都急著拉他進房做愛，甚至有時會「霸王硬上弓」，令男網友大嘆吃不消。貼文曝光引發討論，網友紛紛留言，「且做且珍惜」、「小孩出來以後根本沒心力做了，還跟老公分房睡」。

一名網友在Dcard發文表示，老婆原本性慾不大，有時還會拒絕求歡，但懷孕兩個月後突然性慾旺盛，還要半夜摸他的下體，「她說不要太大力就不會影響胎兒，後來開始每晚我們都會一次，起初這讓我很開心，殊不知這是地獄的開始」。

該網友說道，現在他快被榨乾了，老婆吃完飯就急著拉他入房「開戰」，有時做愛完還想再來一次，他如果不願意還會被情勒，老婆甚至霸王硬上弓，騎在他的身上，「隨著老婆肚子越來越大，她也越來越色，叫她生完再做她也不要，我很怕做愛撞擊會影響到胎兒，因為肚肚很明顯，我是新手爸爸，真不知道怎麼辦」。

貼文曝光後掀起熱烈討論，過來人紛紛留言對原PO開釋「且做且珍惜」，「孕期身心靈會有很多改變，孕婦也有可能生完因為賀爾蒙的關係不想做了！你要珍惜現在」、「你要懂得珍惜現在的時光，小孩出來之後完全沒有什麼時間跟精神，你有興致對方沒有，施主準備好入佛門了嗎？」、「你也只有現在了，老婆生完後你會很久沒得做，光應付孩子哭鬧聲導致睡眠不足，而且還得工作，你會沒心情做！甚至有的生了之後超過一年夫妻沒有性愛」。

至於原PO擔心做愛是否會影響寶寶，有網友留言，「懷孕超過三個月，趨於穩定應該是還好，你自己不要太用力就好，我也是老婆懷孕的時候，常找老婆一起溫存，可以不用戴套，胸部也變很大」、「已經成體的胎兒沒有你想的那麼脆弱，甚至有孕婦依然可以運動、甚至重訓，那部分的衝擊沒有你想的誇張」、「建議八個月後不要做了，因為那時候小孩準備出生，開始旋轉頭下腳上」。