無業弟媳在家茶來伸手像「公主」公婆崩潰求助…網搖頭：自己寵的沒辦法

婚後若選擇與伴侶的家人同住，雙方在相處時產生摩擦在所難免。近日一位網友抱怨，她的弟媳對家人很不客氣，除了在婚前就離職住進家裡，平時也不會協助家事，親家更會在聊天時有意無意地提及家中房產。原PO表示，儘管父母對於弟媳的行徑相當崩潰，但又擔心溝通後會惹怒弟弟。對此，許多網友認為，弟媳的行為完全是原PO爸媽寵出來的，若要解決「只能讓他們自己狠下心」。

原PO在Dcard上發文表示，弟弟在大學畢業沒多久後便結婚了，而弟媳住進她家後，開始惹出許多讓父母相當崩潰的行為。原PO表示，家中若是有鮑魚、干貝等昂貴的食材，很快就會整包不翼而飛，原因是弟媳擅自將其帶回家給她的爸媽。並且，弟媳與弟弟交往後便無業至今，期間一直待在她家，但從不幫忙家事，甚至在餐桌上看到想吃的就會整盤端走，若想買東西，還會直接列出清單交給原PO母親去買。

原PO接著說，自從弟媳懷孕後，親家更是有意無意地提及，弟弟名下是否還有一棟房子，讓原PO父母頓時警鈴大作，直說目前房產還不歸弟弟管。

原PO坦言，自己的父母有點重男輕女，自己雖然不討厭他們，但還是能明顯感受到兩人的偏心。她表示，最近媽媽時不時就要她回家，請她和弟弟溝通弟媳的問題，但又表示不能責備，擔心弟弟會生氣。

原PO無奈，不知弟弟怎麼娶了一位需要人伺候的「公主」，但光憑弟弟3萬多的薪水，也不可能讓兩人搬出來。因此，雖然知道兩人的行徑是爸媽寵出來的，但心疼的她還是想過要不要再買一間房，讓父母搬出來住。

對於原PO家裡的問題，有網友直言，「先檢討一下自己爸媽為什麼要這樣寵小孩吧」、「你爸媽自己寵的沒辦法，只能讓他們自己狠下心」、「你弟一定也是交往期間透露你爸媽只留財產給你弟、家境又好，才吸引這種媳婦」、「真正雷的是妳爸媽，還有弟弟的事不關妳的事，妳看戲就好」。

也有網友提出解決辦法，「建議讓弟弟夫妻搬出去自力更生，才會成長。少接觸就減少貴重東西不見的機會」、「還是建議他們夫妻回弟媳娘家住，這樣弟媳就有父母把他當公主寵，你父母也不用忙了」。

還有網友勸原PO，「千萬不要愚孝」、「少管有毒娘家，顧好自己、老公跟小孩才是首要任務。父母的水端不平，盡養育之恩偶爾給點孝親費就行了，沒有偉大到掏心掏肺」。