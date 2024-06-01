節省到讓人抓狂！人妻怨夫「日常3習慣」全場驚呆：太過頭了

節儉是種美德，但是節儉過頭就讓人頭痛了。一名人妻抱怨，老公「摳門」到讓人頭痛，常常為了省小錢導致最後花大錢修補，為了省錢總是繞一大圈，讓她頭痛不已，不少網友看到也驚呆，直呼根本是「摳門界翹楚」。

一名人妻在PTT以「老公省錢省到太過頭」為題發文抱怨，她表示，老公可能因為小時候家裡比較困苦，導致他對錢敏感到極致，常常為了省小錢導致最後花大錢修補，很快解決的事情，卻又花錢繞一大圈。

首先是加油，老公都是用自助加油，但卻很堅持要在星期三加油，因為有最多折扣，不過已經不只一次，在油表剩下一格時，因為還沒到周三，所以死都不願意去加油，有一次上高速高路沒多久就因為沒油熄火，原本加油一千可以解決的事情，硬生生花了兩倍請拖吊公司解決。

接著是兩人有共用錢包，是提供家庭使用，如果有什麼東西需要修理，就會使用，但是老公會把共用錢包的錢從不同銀行轉來轉去，就是為了領一點點的活存利息，最後領到的利息也是默默收進自己口袋，原po無言「裡面也有我的錢」，但老公也只回說要拿去加油用。

最後，老公超愛買淘寶，常淘一些「性價比高」的東西，最後常常買到一堆不合的東西，然後就堆在家裡，又捨不得丟掉，像是家裡的自動貓砂機，用了沒多久就開始出問題，最後還是要手鏟，原po不解「那一開始買幾百塊的不就好？」

原po認為，雖然都是各種小事，但加起來真的讓人很頭痛，光這些已經讓生活充滿無奈和火氣，溝通過也沒用，老公還是很堅持這些舉動，求救網友「有什麼好方法讓老公放棄這些執念？」

此文一出不少人也紛紛回應，「至理名言：買錯比買貴更浪費」、「妳老公算是摳門界的翹楚了吧，如果是趕上班還在高速公路上熄火，我會氣到不行」、「感覺省過頭了」、「這根本省到不知變通了吧，看上去有點蠢」。

但也有人認為，「老公這樣變相省錢其實也不錯，雖然說活存利息的錢不是特別多，但錢就是這樣慢慢累積起來的」、「貧窮造成傷害深深的刻印在腦海裡了，其實沒法改了」、「在我看來都是小事情，發生大事還很摳才不行」。